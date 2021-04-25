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Эрдоган проглотит унижение Байдена из страха перед Путиным

25 апреля 2021, 20:20  •  220 • Политика
Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Турции оказался в сложном положении
Не один президент США порывался признать убийство Османской империей 1,5 млн армян в 1915 году геноцидом. Однако Джо Байден решил это сделать и выбрал очень удобный для Вашингтона и очень трудный для Анкары момент. Ответить турецкий лидер Реджеп Эрдоган американскому коллеге не в силах по многим причинам – так считает политолог NBC Сонер Кагаптай.
Эксперт написал в своей колонке, что Байден умело пользуется моментом. Сейчас впервые за долгое время Турция нуждается в США больше, чем наоборот. Поэтому глава Белого дома хочет использовать по максимуму этот рычаг давления, чтобы заставить турецкого лидера изменить свое поведение и повлиять на его близкие отношения с Россией.
Вашингтон годами считал Анкару важным союзником, поэтому не признавал геноцид армян по примеру других стран. Однако сейчас американская элита, в том числе сам Байден, очень зла на Эрдогана. Политики США считают, что президент Турции угрожает интересам их страны в регионе. К тому же иммигранты-армяне сильно давили на Конгресс США, требуя выпустить соответствующее заявление.
Теперь же ситуация поменялась. Отчасти потому, что Эрдоган закупил у РФ ЗРК С-400. Также США надеялись, что Турция станет главным обществом с демократией и современными взглядами в исламском регионе. Однако Анкара не пошла по такому пути. Более того, давний союзник НАТО на востоке вдруг начал мешать организации и от нее отдаляться.
Автор пишет, что Турция не признает и болезненно реагирует на заявления о геноциде армян из-за возможных последствий, например, выплат репараций. И сейчас Эрдоган, по мнению политолога, не в силах изменить позицию США. Президент Турции не может смягчить политику внутри страны из-за опасности быть свергнутым оппозицией. Задобрить Вашингтон во внешней политике Эрдоган тоже не может. Кагаптай обращает внимание, что Турция находится в слишком тесных отношениях с Россией. Если Эрдоган откажется от С-400, Владимир Путин может наложить на Турцию санкции, отмечает эксперт. Страна столкнется с невероятными экономическими трудностями. Наказать турецкого лидера российский президент может, и пустив в страну беженцев из Сирии, а также другими способами.
Поэтому, считает Кагаптай, Эрдоган не рискнет ухудшить отношения с Путиным и ответить Байдену на подобное унизительное заявление. Он просто будет делать вид, что ничего не произошло.

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