Эрдоган продолжит воевать с курдами в Сирии, наплевав на запреты ворующих нефть США - военный эксперт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Вашингтон, что Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных систем С-400. Военный эксперт Сергей Хатылев считает, что Турция также продолжит уничтожать курдов в Сирии, несмотря на все запреты США, которые воруют нефть в регионе.

По мнению эксперта, времена, когда Америка могла диктовать Турции свои условия, давно прошли. Вашингтон ещё может в некоторой степени влиять на политику, но заставить или приказать - уже нет, считает Сергей Хатылев.

"Президент США Дональд Трамп уже объявлял Турции "войну", пригрозив "боевыми действиями", но на это не стоит реагировать", - приводит слова эксперта Nation News.

Хатылев посоветовал американскому лидеру вместо попыток давления на Турцию лучше навести порядок в собственной стране.