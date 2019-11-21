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Эрдоган продолжит воевать с курдами в Сирии, наплевав на запреты ворующих нефть США - военный эксперт
21 ноября 2019, 09:54 • 56 • Политика
Турция продолжит уничтожать радикальных курдов, несмотря на давление ворующих нефть в Сирии США, считает военный эксперт Сергей Хатылев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Вашингтон, что Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных систем С-400. Военный эксперт Сергей Хатылев считает, что Турция также продолжит уничтожать курдов в Сирии, несмотря на все запреты США, которые воруют нефть в регионе.
По мнению эксперта, времена, когда Америка могла диктовать Турции свои условия, давно прошли. Вашингтон ещё может в некоторой степени влиять на политику, но заставить или приказать - уже нет, считает Сергей Хатылев.
Хатылев посоветовал американскому лидеру вместо попыток давления на Турцию лучше навести порядок в собственной стране.
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