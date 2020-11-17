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Эрдоган продинамил Помпео после скандала с российскими С-400
17 ноября 2020, 10:20 • 90 • Политика
Госсекретарь США прилетел в Турцию и получил от ворот поворот
Майка Помпео, рассчитывавшего встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и рядом официальных лиц, ждал неприятный сюрприз.
Госсекретаря Штатов попросту проигнорировали. Официальной причиной был назван плотный график президента Турции, который, по словам представителя Госдепа, в последний момент изменился. Как отметил дипломат на брифинге, времени на встречу с Помпео не нашлось ни у Эрдогана, ни у главы МИД, ни у других официальных лиц.
Представителя американской стороны журналисты засыпали вопросами – в частности, их интересовало, что могло разгневать турецкого лидера. Американский дипломат отвечал уклончиво – признал, что разногласия по ряду вопросов между двумя странами действительно есть, но он не думает, что власти Турции посчитали, "что их оттолкнули".
С визитом Помпео прилетел в Стамбул – там была запланирована встреча Константинопольским патриархом Варфоломеем, напоминает RT.
Как отмечает сайт телеканала"360", ранее сообщалось, что официальные лица Турции не собираются ехать на переговоры с Помпео, если тот не соизволит явиться в Анкару.
Напомним, одним из болезненных моментов, который охладил отношения двух стран, стала покупка Турцией российских С-400. Тогда США шантажировали турков, выдвинув ультиматум. Анкаре пригрозили отменой поставок истребителей F-35 и санкциями. Турция эти угрозы проигнорировала.
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