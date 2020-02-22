Эрдоган признался: В Ливии воюют протурецкие сирийские боевики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально признал, что в войне в Ливии вместе с турецкими военными инструкторами участвуют протурецкие сирийские боевики. Заявление прозвучало в пятницу, 21 февраля, на встрече турецкого лидера с журналистами.

"Турция присутствует там (в Ливии) посредством своих инструкторов. Также там есть люди из Сирийской национальной армии", - признался Эрдоган в использовании сирийских боевиков.

Примечательно, что ранее турецкий лидер обвинял Россию в том, что она руководит войной в Ливии и использует ЧВК "Вагнера" для поддержки армии генерала Халифы Хафтара. При этом Эрдоган сослался на фото, которого никто не видел.

Напомним, что в Ливии идёт гражданская война между установленным ЕС и ООН так называемым "Правительством национального согласия" (ПНС) и народно избранным парламентом, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. После того как силы Хафтара начали одерживать верх, ПНС запросило военной помощи у Турции.