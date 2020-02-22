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Эрдоган признался: В Ливии воюют протурецкие сирийские боевики
22 февраля 2020, 04:54 • 9 • Политика
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал наличие в Ливии бойцов сирийской оппозиции. По его словам, сирийские боевики участвуют в конфликте вместе с турецкими военными инструкторами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально признал, что в войне в Ливии вместе с турецкими военными инструкторами участвуют протурецкие сирийские боевики. Заявление прозвучало в пятницу, 21 февраля, на встрече турецкого лидера с журналистами.
Примечательно, что ранее турецкий лидер обвинял Россию в том, что она руководит войной в Ливии и использует ЧВК "Вагнера" для поддержки армии генерала Халифы Хафтара. При этом Эрдоган сослался на фото, которого никто не видел.
Напомним, что в Ливии идёт гражданская война между установленным ЕС и ООН так называемым "Правительством национального согласия" (ПНС) и народно избранным парламентом, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. После того как силы Хафтара начали одерживать верх, ПНС запросило военной помощи у Турции.
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