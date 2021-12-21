Эрдоган присягнул на верность бандиту Дудаеву. Лишь бы досадить России?

На открытие парка имени Дудаева в Турции отреагировал Рамзан Кадыров. Для Эрдогана это уже вторая такая бандитская премьера. Выходит президент Турции вновь присягнул на верность преступнику. Лишь бы досадить России?

Ровно неделю тому назад Царьград уже рассказывал, как Турция снова показала России, как умеет "дружить". В городе Кёрфез турецкой провинции Коджаели 10 декабря был торжественно открыт парк имени первого президента "Ичкерии" Джохара Дудаева. Того самого, на чьём счету многие тысячи русских жизней. Причём как солдат-срочников, так и мирных жителей, подвергшихся при дудаевском режиме самому настоящему этноциду.

Сегодня на произошедшее отреагировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо всего прочего, он обратил внимание на то, что власти Турции укрывают террористов, совершивших преступления на территории России:

Вы можете представить, чтобы в России официально приютили банду, которая совершила теракт в Турции, убила президента, а затем начала посылать угрозы и оскорбления в адрес супруги погибшего?

- пишет Кадыров в Telegram.

Глава Чечни поставил ультиматум президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Или тот начинает поддерживать открытые, прозрачные и дружеские отношения с Россией, или признаёт, что его государство поддерживает терроризм.

Определитесь!

- обратился Кадыров к турецкому лидеру, также отметив, что на происходящее следует отреагировать и Министерству иностранных дел России.

Джохар Дудаев - бандит. А для Эрдогана - герой?

На церемонии открытия турецкого парка Джохара Дудаева в провинциальном Кёрфезе присутствовало около трёхсот представителей кавказских общественных организаций и северокавказских диаспор, в том числе – представители чеченской диаспоры Европы и беглого дудаевского соратника Ахмеда Закаева. Мэр Кёрфеза Шенер Согют заявил, что Дудаев является "символом борьбы за свободу", поэтому для него "большая честь" открыть парк в память о нём. Очевидно, делать подобные заявления без одобрения президента Эрдогана его соратник по партии "справедливости и развития" не посмел бы. Хотя, вне всяких сомнений, он в курсе, какую "справедливость" нёс Джохар Дудаев и на какое "развитие" он обрек Чечню.

Удивляться нечему. Если кто забыл, то на волне европейской русофобии даже освобождённые нами когда-то от тех же турок ценой более чем 100 тысяч солдатских жизней болгарские русофобы носились с идеей отпилить на знаменитом памятнике солдату-освободителю "Алёша" голову и приделать вместо неё голову Дудаева. Что уж тут с турок взять. А вот выводы по части двусторонних отношений сделать очень даже стоит.

Более того, в Стамбуле уже есть парк имени Дудаева, и открывал его сам Эрдоган, когда ещё был мэром города. И тут важно понимать, что дело не в самом Дудаеве и даже не в его разгромленной "пиратской республике" Ичкерии, а в принципе. Кто хочет "приобщиться" к обслуге США и НАТО, просто обязан ненавидеть Россию и любить тех, кто портил ей жизнь... Ещё более подробно об этом тезисе размышляем в нашей расширенной публикации.

Что с того?

Так что, строго говоря, мы Эрдогану можем предъявить? Ведь каждый волен на своей территории называть парки и улицы чьими угодно именами – хоть Гитлера, хоть Иуды Искариота. Но ведь и мы, Россия, такое же право имеем. Так почему бы в порядке ответной любезности не переименовать 7-й Ростовский переулок, на котором находится посольство Турции в Москве, в переулок имени Абдуллы Оджалана – лидера Рабочей партии Курдистана, томящегося с 1999 года в турецких застенках (и в отличие от некоторых других курдских лидеров – вполне пророссийского)?

Турки, как и ряд западных стран с их подачи, считают Рабочую партию Курдистана "террористической организацией", но ведь мы-то, Россия, так не считаем. Так пусть турецкое посольство, указывая свой адрес на официальных бумагах, пишет там имя ненавистного курда, посмевшего пожелать для своего народа всего лишь автономии в составе Турции. Как там было у Грибоедова? "Любите вы всех в шуты рядить, угодно ль на себе примерить?"