Эрдоган пригрозил Дамаску "мощным ударом" в Идлибе

Как отметил турецкий президент, Турция готова нанести более мощный удар, чем ранее, в случае продолжения нарушений перемирия в сирийском Идлибе со стороны Дамаска. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил, что "после объявления перемирия население Идлиба впервые вздохнуло свободно".

Однако, по его словам, уже начались нарушения перемирия.

"Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения режима", - сказал он и добавил, что если же нарушения перемирия продолжатся, то Турция нанесёт удар более мощный, чем был ранее. "Мы не просто будем отвечать на атаки, но и сами будем наносить удары", - пригрозил он.

Напомним, что речь идёт о конфликте, разгоревшемся между военными Сирии и Турции в провинции Идлиб. Турецкие военные поддержали огнём наступление боевиков, но получили в ответ удар с воздуха. После этого Турция нанесла несколько авиаударов по позициям армии Сирии с беспилотников, но потеряла их в ответном огне. Как уточняет "Политэксперт", накануне военные Турции начали отвод тяжёлого вооружения в Идлибе.