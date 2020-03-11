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Эрдоган пригрозил Дамаску "мощным ударом" в Идлибе

11 марта 2020, 16:35  •  119 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил официальному Дамаску "мощным ударом" в Идлибе.
Как отметил турецкий президент, Турция готова нанести более мощный удар, чем ранее, в случае продолжения нарушений перемирия в сирийском Идлибе со стороны Дамаска. Об этом сообщает "РИА Новости".
Отмечается, что в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил, что "после объявления перемирия население Идлиба впервые вздохнуло свободно".
Однако, по его словам, уже начались нарушения перемирия.
"Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения режима", - сказал он и добавил, что если же нарушения перемирия продолжатся, то Турция нанесёт удар более мощный, чем был ранее. "Мы не просто будем отвечать на атаки, но и сами будем наносить удары", - пригрозил он.
Напомним, что речь идёт о конфликте, разгоревшемся между военными Сирии и Турции в провинции Идлиб. Турецкие военные поддержали огнём наступление боевиков, но получили в ответ удар с воздуха. После этого Турция нанесла несколько авиаударов по позициям армии Сирии с беспилотников, но потеряла их в ответном огне. Как уточняет "Политэксперт", накануне военные Турции начали отвод тяжёлого вооружения в Идлибе.

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