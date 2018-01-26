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Эрдоган прибыл на границу с Сирией, чтобы лично проследить за военной операцией в Африне
26 января 2018, 02:09 • 77 • Политика
Глава Турции провёл инспекцию войск, участвующих в операции "Оливковая ветвь".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично прибыл на границу с Сирией, где сейчас проходит военная операция по уничтожению поддержанных США боевиков и курдских отрядов. Глава государства решил лично проинспектировать военнослужащих, сообщает турецкое издание Hurriyet.
В ходе инспекции Эрдоган заслушал доклады командования о ходе операции, провёл видеоконференцию с Генштабом, а также произнёс речь пред военными, участвующими в операции. Президент Турции подчеркнул, что его солдаты выполняют важную миссию по обеспечению безопасности турецкой границы.
Напомним, что после заявлений США о создании так называемых "сил охраны границы" из антиправительственных сирийских боевиков и курдких отрядов, а также передачи им мобильных ракетных комплексов Турция начала на границе с Сирией военную операцию "Оливковая ветвь". Турецкая армия наносит удары по поддержанным США боевика и курдам в районе Африн.
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