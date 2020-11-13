Эрдоган превращает Карабах во второй Идлиб с теми же террористами?

В Карабахе закончилась очередная война. Номинальным победителем в ней считается Азербайджан. В военном плане он изначально существенно превосходил самопровозглашенное государство вместе с Арменией в придачу. Это и стало причиной довольно активного продвижения солдат Алиева по экс-азербайджанской территории. Полтора месяца шли активные бои, периодически прекращавшиеся из-за вмешательства иностранцев, предлагавших многочисленные, но бессмысленные временные перемирия. В общем, в Баку и в Ереване подвели итоги и для каждой из сторон все очевидно. Алиев объявил день подписания известного трехстороннего соглашения чуть ли не главным национальным праздником. А в Ереване, что, признаться уже стало привычным, вспыхнули беспорядки, волнения. Пашиняна и его окружение считают предателями, сдавшими армянские территории. Сам он с грустью в голосе назвал это не победой, но и не поражением. При этом отметил, что иного выхода просто не было. Вероятно, он прав — в последнее время военные успехи тюрок (все-таки в этой войне принимал участие не один тюркский народ, по крайней мере участие Турции особо никто и не скрывал — авт.) стали слишком очевидны, и рано или поздно, пускай большой кровью, но Баку все же добился бы полного завоевания так называемого Арцаха. Разумеется, если бы кто-то более сильный не вмешался на стороне армян. К слову, этот кто-то сильный и вмешался, только вмешался дипломатически, но, похоже, ультимативно.

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Трагедия с нашим вертолетом, вероятно, и послужила одной из причин такого скоро завершения боевых действий. У Москвы появился отличный способ надавить на Алиева и при этом спасти для Арцаха то, что еще можно было спасти. Кремль получил возможность говорить жестче, почти ультимативно. Причем все это обставили так, что азербайджанцы, по сути и не добившись своих первоначальных целей, ликуют, а армяне хоть и в депрессии, но определенные надежды у них сохранились, да и в НКР многое останется на своих местах.

Для многих этот случай стал поводом полагать, что реальная сила на Кавказе по-прежнему в руках Москвы, и никакие там турки со своими длинными щупальцами, обвившими Азербайджан, никакие американцы, активно внедрявшие свою демократию в пашинянскую Армению, ни на что не горазды. Мы все еще на коне, более того, теперь у России есть вполне себе законно размещенный на официально азербайджанской территории военный контингент. Раньше у нас он был только в Армении, а теперь еще и в Азербайджане. И в таких условиях две тысячи человек — это далеко немало. В общем, победа Москвы очевидна.

Однако многие в этом усомнились, при этом задавшись массой вопросов. Например, нет ли рисков, что замороженный Карабах в скором будущем станет похож на немножко размороженный Идлиб, где турки с русскими тоже вроде бы договорились, но местные противоборствующие силы все никак не оставляют попытки продолжить войну и довести-таки ее до конца? При этом Идлиб стал нарывом на теле Азии, очень болезненным, настолько, что неприятные ощущения от даже малейшего давления на него ощущаются в самой Москве и даже Вашингтоне. Произойдет ли такое с Карабахом? Просто очень много совпадений. Например, после российско-армяно-азербайджанского соглашения уж очень сильно эта ситуация стала походить на некое подобие опосредованной войны между Россией и Турцией. Да, точно также как и в Идлибе. И там и там стороны поддерживают враждебные друг другу силы, и там и там есть сепаратисты, более того, в Идлибе и Закавказье есть джихадисты, причем в НКР они те же самые, что и в Идлибе. Спасибо Эрдогану за такую умелую переброску оголтелых сирийских боевиков поближе к России. Впрочем, так Анкара решала свои проблемы.

Все эти факторы надоумили многих полагать, что Москва не много-то и приобрела, а выиграли на самом деле турки.

Например, известный британский журналист, эксперт по Кавказу Томас де Ваал полагает, что эта война была на самом деле освободительной, причем от России. Будто бы в Баку именно так и воспринимали карабахское обострение, с этой целью его и инициировали. При этом весьма занимательны прогнозы де Ваала насчет будущего армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. Британец полагает, что оба тюркских государства будут активно способствовать разблокировке границ Армении — после победы Азербайджана у Анкары не останется формальных причин продолжать эту полублокаду Армении. Баку в этом только заинтересован, ибо в будущем это поможет диверсифицировать армянскую экономику. Это значительно ослабит российское влияние. При этом в серьезном выигрыше Турция, ибо за счет вышеупомянутого трехстороннего соглашения Анкара, по сути, получает сухопутный доступ ко всей Средней Азии, в первую очередь до тюркских собратьев. За счет Нахичеваня, у которого будет беспрепятственное регулярное сообщение с остальной территорией Азербайджана.

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Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что на самом деле ситуация для России вполне себе выигрышная, турки тоже, скорее, приобрели, чем потеряли. А те самые террористы, что воевали в Карабахе, гарантировано будут выведены Эрдоганом.

— Что это все означает? Ну, во-первых, Пашинян, скорее всего, отлетит. Он, конечно, полностью прозападный парень, но не мог не понимать необходимость вовлеченности РФ в процесс. Он поступил так, как мог, иного ему сейчас дано не было. Но в самой Армении на ситуацию смотрят иначе, оттого Пашинян пострадает. Алиев? А Алиев обладает большим умом, и он после ситуации с российским вертолетом быстро сообразил, что Путин, скорее всего, быстро все это прекратит, поэтому и согласился на предложение, вероятно, составленное по большей части московскими специалистами.

«СП»: — А что насчет сирийских боевиков?

— Они будут выведены. Куда? Это серьезный вопрос, вероятно, их вернут в Идлиб, но для Анкары это тоже не самый лучший выход. Но в любом случае Эрдоган сейчас будет делать все, чтобы не создавать напряженность в отношениях с Россией. Ему это, как и нам, очень нужно. Заметьте, в этих процессах совсем не участвовал Запад — ни Штаты, ни ЕС. Это о многом говорит. Насчет границы. Ну, несмотря на формально закрытую границу рейс Ереван-Стамбул всегда был до недавних событий. Экономические связи и раньше были, в будущем они действительно могут стать значительнее, но для российско-армянских отношений это не угроза. Насчет превращения Карабаха в Идлиб — не согласен, что ситуации вообще похожи. Здесь мы будет контактировать с азербайджанцами, с которыми у нас, по правде говоря, хорошие отношения, да и, в конце концов, это — постсоветское пространство. В Идлибе же мы взаимодействуем непосредственно с турками, не имея прямого контакта с тамошними сепаратистами, так что тут много отличий, следовательно, и процесс решения будет отличаться.