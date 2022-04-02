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Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции

02 апреля 2022, 01:35  •  22 • Политика
В ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что желает организовать встречу лидеров РФ и Украины. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил телеканал A Haber.
«Позитивная и конструктивная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле вселяет надежду на мир», — сказал президент Турции.
Лидеры обсудили шаги, которые необходимо предпринять в российско-украинском кризисе, и последствия договоренности в Стамбуле. Кроме того, стороны обсудили гуманитарные вопросы и договорились поддерживать контакт.
Владимир Путин также поблагодарил президента Эрдогана за организацию встречи российско-украинских переговорных групп в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин должен встречаться с главой Украины Владимиром Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей.
29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно. Одним из важных пунктов стал отказ Украины от вступления в военные блоки, а также сохранение ее безъядерного статуса.
11 марта пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калым заявил, что республика готова организовать встречу между российским и украинским лидерами и рассматривает это как шаг, который заложит основу для всесторонних переговоров между президентами.
7 марта завершился третий этап переговоров России и Украины в Беловежской Пуще. Встреча продлилась более трех часов. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, ожидания от переговоров не оправдались, подписать какие-либо документы по их итогам не удалось.
Предыдущие два этапа российско-украинских переговоров прошли 3 марта в Беловежской Пуще и 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что переговоры России и Украины идут не так легко, как хотелось бы. По его словам, войти в систему компромисса не могут вопросы, касающиеся территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Лавров подчеркнул, что Россия стремится остановить войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет ведет против жителей Донбасса.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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