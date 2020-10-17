Эрдоган предал Россию? Турция показала США российские С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заранее сообщил, что на севере его страны будут развёрнуты зенитно-ракетные комплексы. Чуть позже он открыто заявил, что турецкие военные начали тестировать пусковые установки С-400.

НАТО могло воспользоваться этой информацией и свободно сканировать частоты, на которые настроены радары "Триумфов". Предположительно, сбор информации осуществлялся с территории Грузии. Аналогичные действия производились в небе над черноморскими нейтральными водами.

"Можно говорить о том, что Реджеп Эрдоган решил "предать Россию", открыв доступ к частотам радаров С-400", - пишет сетевое издание "Актуальные новости" со ссылкой на китайское СМИ East Day.