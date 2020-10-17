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Эрдоган предал Россию? Турция показала США российские С-400
17 октября 2020, 15:15 • 105 • Политика
Турция показала США российские С-400 "Триумф". Анкара заранее обнародовала сроки развёртывания своих ЗРК и указала, где намерена это делать. Китайские журналисты в недоумении: Эрдоган предал Россию?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заранее сообщил, что на севере его страны будут развёрнуты зенитно-ракетные комплексы. Чуть позже он открыто заявил, что турецкие военные начали тестировать пусковые установки С-400.
НАТО могло воспользоваться этой информацией и свободно сканировать частоты, на которые настроены радары "Триумфов". Предположительно, сбор информации осуществлялся с территории Грузии. Аналогичные действия производились в небе над черноморскими нейтральными водами.
"Можно говорить о том, что Реджеп Эрдоган решил "предать Россию", открыв доступ к частотам радаров С-400", - пишет сетевое издание "Актуальные новости" со ссылкой на китайское СМИ East Day.
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