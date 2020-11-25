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Эрдоган пожаловался Путину на Армению и решился поторопить Россию
25 ноября 2020, 06:15 • 73 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался своему российскому коллеге Владимиру Путину на Армению и решил поторопить Москву с запуском мониторингового центра в Азербайджане.
Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся во вторник вечером. Центральной темой стало создание совместного мониторингового центра в Азербайджане, задача которого следить за соблюдением перемирия в Карабахе. При этом Эрдоган призвал Путина поторопиться с открытием данного центра, поскольку вопрос распространения суверенитета Азербайджана на часть территорий Карабаха является весьма чувствительным для Баку.
Напомним, что в начале ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали трёхстороннее соглашение, которое положило конец вооружённым действиям в Нагорном Карабахе. Ереван согласился уступить часть территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев. Кроме того, была достигнута договорённость о создании в Азербайджане российско-турецкого мониторингового центра для наблюдения за соблюдением перемирия.
Впрочем, политолог Михаил Чернов считает, что России не стоит расслабляться. По его словам, потерпев неудачу с Карабахом, внешние силы могут попытаться обострить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии. Кавказ является важным транзитным регионом, поэтому к нему всегда будет пристальное внимание, уверен эксперт.
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