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Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»
03 февраля 2020, 14:54 • 25 • Украина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев поздоровался с почётным караулом словами «Слава Украине!».
Reuters
Как сообщает УНИАН, почётный караул ответил турецкому президенту словами: «Героям Слава!».
Отмечается, что Эрдоган совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским осмотрел выстроенный перед Мариинским дворцом строй почетного караула, они заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.
«Слава Украине — героям слава» — лозунг Украинской повстанческой армии*, ставший официальным воинским приветствием на Украине.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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