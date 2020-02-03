Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучшие средства РЭБ в мире: Россия давно обогнала США
«Не мог отсиживаться в машине»: как живёт оренбургский полицейский, спасавший в ...
Социолог - про опрос ВЦИОМ о поправках в Конституцию: Людям надоели элиты, живущ...
Три большие разницы. Отношение к власти в России, Белоруссии и на Украине
Главная / Украина

Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»

03 февраля 2020, 14:54  •  25 • Украина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев поздоровался с почётным караулом словами «Слава Украине!».
 
Reuters
 

Как сообщает УНИАН, почётный караул ответил турецкому президенту словами: «Героям Слава!».

Отмечается, что Эрдоган совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским осмотрел выстроенный перед Мариинским дворцом строй почетного караула, они заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.

В 2018 году канцлер ФРГ Ангела Меркель поприветствовала почётный караул в Киеве на украинском языке словами «Вітаю, воїни».

«Слава Украине — героям слава» — лозунг Украинской повстанческой армии*, ставший официальным воинским приветствием на Украине.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
03 февраля 2020, 01:54
Украина намерена требовать большей компенсации от Ирана за Boeing
02 февраля 2020, 03:09
Высокий гость из-за океана: почему США начали проявлять активный интерес к Белоруссии
03 февраля 2020, 11:39
В Турции рассказали о темах переговоров Эрдогана и Зеленского
02 февраля 2020, 12:54
Тимошенко опубликовала «объявление о продаже» партии Зеленского
02 февраля 2020, 19:24
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
02 февраля 2020, 22:54
Унионистам Молдовы мешают советские памятники
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2020, 18:09
Зачистка в Идлибе: Турок неприятно удивили в Сирии "сюрпризом от русских"
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
31 января 2020, 05:54
Лукашенко объявил России войну за нефть (Telegram. Обзор)
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
30 января 2020, 20:09
«Не опять, а снова»: Зеленский публично опозорился (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.