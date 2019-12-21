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Эрдоган после жёсткого ответа Путина турецкому журналисту вновь поднял "ливийский вопрос"

21 декабря 2019, 01:39  •  105 • Политика
Накануне турецкий журналист просил Владимира Путина прокомментировать фейки о русских в Ливии. Путин ответил жёстко и чётко, но в то же время с иронией, а затем дал полный расклад позиции России. Тем не менее сегодня Эрдоган всё равно вновь поднял "ливийский вопрос".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал заинтересованность Турции в решении так называемого ливийского вопроса. Говорил Эрдоган о поддержке военными наёмниками сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Эрдоган дал понять, что ему такая поддержка кажется безусловной.
"Кто знает, кто им [наёмникам] за это платит, - передаёт слова Эрдогана телеканал NTV. - В Ливии такая ситуация, конечно, для нас было бы неправильно оставаться наблюдателями".
Эрдоган сказал, что интерес к Ливии проявляют разные страны мира. В том числе Франция, Италия, ОАЭ, Египет. Более того, президент Турции решил перечислить вбросы, тиражируемые рядом западных средств массовой информации о России. Впрочем, не в столь категоричных тонах, как это делали ранее журналисты, пишет ФАН.
"Сейчас, хотя Россия сама и не показывается, но [там есть] образованная ею [военная] компания", - сказал Эрдоган, переходя к США. Президент Турции отметил, что Америка незаконно использует частные военные компании в Афганистане: "Платят им большие деньги, и они туда едут".
Тут стоит отметить, что буквально вчера турецкий журналист поднимал так называемый ливийский вопрос на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Джура Али - представитель Анатолийского агентства, просил Путина прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что русские частные военные компании будто бы решают вопросы Москвы в Ливии, поддерживая определённые силы. Об этом известном фейке Царьград писал и ранее. Тем не менее вопрос прозвучал, а Путин ответил с иронией:
"Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Вы во всё верите? Тогда почитайте, что они пишут в отношении Турции, и ваше мнение изменится".
После того как Путин одной фразой отмёл все домыслы, дискуссия перешла в русло ответа на вопрос. Президент напомнил, что происходило в Ливии до сегодняшнего противостояния. Ранее процветавшая страна находится в хаосе и разрухе, где гражданская война не прекращается, и случилось это после того, как коалиция во главе с США просто разрушила ливийскую государственность. Россия же придерживается позиции, что следует найти решение, позволяющее прекратить боевые действия и договориться о разделении полномочий для управления страной. И об этом Россия будет говорить и с партнёрами в Европе, и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и с другими политиками.
В завершение Путин выразил надежду, что удастся найти решения, которые помогут Ливии.

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