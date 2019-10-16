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Эрдоган после разговора с Путиным вылетит в Россию

16 октября 2019, 13:09  •  41 • Политика
Президенты России и Турции провели телефонный разговор. Отмечается, что темой беседы стала ситуация в Сирии. В Кремле рассказали, что турецкий лидер в ближайшее время прибудет в РФ с официальным визитом.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии. Как сообщили в Кремле, политики в разговоре подчеркнули необходимость недопущения конфликтов между военными Турции и Сирии.
Российский лидер, общаясь с Эрдоганом, указал на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы.
Кроме того, в разговоре стороны поддержали дальнейшее политическое урегулирование в САР. Политики "выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве".
Впрочем, по всей видимости, разговор будет продолжен уже в режиме реального времени.
Как сообщили в Кремле, турецкий лидер принял приглашение Путина посетить в ближайшие дни РФ с рабочим визитом.

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