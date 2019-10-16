Эрдоган после разговора с Путиным вылетит в Россию

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии. Как сообщили в Кремле, политики в разговоре подчеркнули необходимость недопущения конфликтов между военными Турции и Сирии.

Российский лидер, общаясь с Эрдоганом, указал на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы.

Кроме того, в разговоре стороны поддержали дальнейшее политическое урегулирование в САР. Политики "выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве".

Впрочем, по всей видимости, разговор будет продолжен уже в режиме реального времени.

Как сообщили в Кремле, турецкий лидер принял приглашение Путина посетить в ближайшие дни РФ с рабочим визитом.