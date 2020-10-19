|
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15 • 182 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перешёл в атаку после недавней провокации с Крымом. Он выдвинул России обвинение в военной поддержке Армении.
Турецкий лидер заявил, что Россия, США и Франция якобы поставляют оружие Армении, чтобы поддержать Ереван в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Примечательно, что именно эти три страны ранее выступили с совместным заявлением, в котором призвали Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров.
Отметим, что это уже не первый выпад президента Турции в адрес России за последнее время. На днях политик встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время встречи он заявил, что Анкара не признавала и не признает Крым российской территорией. Кроме того, президент Турции согласился участвовать в украинском проекте "Крымская платформа", цель которого - возвращение полуострова под контроль Киева.
Добавим также, что Турция открыто поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте. Согласно предварительным данным, Турция перебросила на Кавказ подконтрольных боевиков из Сирии. Армения также утверждает, что на стороне азербайджанских ВВС воюют турецкие истребители. Впрочем, сами Анкара и Баку эту информацию опровергают.
182
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2020, 14:50
|
18 октября 2020, 05:55
|
18 октября 2020, 13:20
|
13 октября 2020, 12:15
|
12 октября 2020, 20:40
|
14 октября 2020, 20:20
|
14 октября 2020, 22:10