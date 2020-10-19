Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение

Турецкий лидер заявил, что Россия, США и Франция якобы поставляют оружие Армении, чтобы поддержать Ереван в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Примечательно, что именно эти три страны ранее выступили с совместным заявлением, в котором призвали Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров.

Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка (ОБСЕ), США, Россия, Франция? Они предоставляют Армении поддержку в виде вооружения, - сказал Эрдоган.

Отметим, что это уже не первый выпад президента Турции в адрес России за последнее время. На днях политик встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время встречи он заявил, что Анкара не признавала и не признает Крым российской территорией. Кроме того, президент Турции согласился участвовать в украинском проекте "Крымская платформа", цель которого - возвращение полуострова под контроль Киева.

Добавим также, что Турция открыто поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте. Согласно предварительным данным, Турция перебросила на Кавказ подконтрольных боевиков из Сирии. Армения также утверждает, что на стороне азербайджанских ВВС воюют турецкие истребители. Впрочем, сами Анкара и Баку эту информацию опровергают.