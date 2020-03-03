Эрдоган попытается захватить Идлиб перед встречей с Путиным: Это "война мускулов"

5 марта в Кремле пройдёт встреча президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры будут проходить на фоне обострения ситуации в Идлибе. Накануне сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция — два сирийских самолёта Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над этим районом страны. В этой связи российская сторона официально заявила, что не может гарантировать безопасность полётов ВВС Турции. В свою очередь в интервью ТАСС президент Путин указал, что Россия не собирается ни с кем воевать, но создаёт условия в своей обороне, чтобы никому в голову не приходила мысль о военном конфликте с нашей страной.

В эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько обсудил с журналистом и военным экспертом Виктором Литовкиным эту тему, поинтересовавшись вначале, что означает тезис Путина о том, что у нас сокращается оборонный бюджет.

"Дело в том, что по государственной программе вооружения 2010—2020 годов, которая сегодня заканчивается, мы тратили основную массу средств в середине этих годов. Почему? Разрабатывались научно-исследовательские работы, были опытно-конструкторские работы, начался серийный выпуск этой военной продукции. А для того чтобы в серию технологию поставить – это очень много затрат. Сегодня мы этот пик прошли, и мы снижаемся. Потому что выходим на серийный запуск этой продукции, новой продукции. У нас поступают на вооружение новые ракеты. Мы их отработали уже. Они стоят сегодня гораздо меньше, чем они стоили, вот, в период, когда они разрабатывались", - пояснил Литовкин.

По словам эксперта, Россия сегодня модернизирует военную технику. В качестве примеров он привёл самолёт Су-57, танк Т-14 на платформе "Арматы", бронетранспортёр Т-15.

"Мы не производим большое количество их. Мы сделали несколько десятков, мы проводим ещё испытания. Сегодня нам не нужно столько оружия, сколько мы когда-то делали в Советском Союзе. Нам необходимо достаточное и необходимое число, для того чтобы сдерживать вероятного противника. О чём говорил наш президент. У нас есть гиперзвуковое оружие. Опять же мы поставили два полка, или две пусковые установки, "Авангардов". И мы не делаем больше таких ракет. Вот, мы когда "Сармат" запустим в производство, если американцы не согласятся с нами подписать продление договора СНВ-3, тогда будем ставить новые "Авангарды" на "Сармат". Тогда, может быть, ещё какие-то будут изменения в нашем бюджете. Но мы рационально используем те деньги, которые отпущены нам военным бюджетом", - рассказал Литовкин.

Он подчеркнул, что "гонка вооружений" в мире существует, но Россия в неё не включается, поскольку горы оружия нашей стране не нужны. Почему.

"Любой серьёзный вероятный противник понимает, что он в ответ получит то, что ему мало не покажется. Поэтому, понимаете, можно Россию ругать, можно критиковать, можно возле наших границ проводить страшные учения. Но не больше. Потому что Россия обладает необходимыми средствами, которые отрезвят любого вероятного агрессора. Вот об этом говорил наш президент", - пояснил Литовкин.

Что касается ситуации в Сирии, то военный эксперт считает, что это и война мускулов, и война амбиций. И перед 5 марта и Сирия, и Турция постараются укрепить свои позиции, то есть захватить большие территории и получить ударные переговорные позиции, ударные такие.

"До 5-го числа я думаю, что будут всякие провокации, будут атаки, будут беспилотники. Много чего может случиться. Я не хочу быть Кассандрой, чтобы как бы не выглядеть пессимистом, но я думаю, что остановить стрельбу пока не удастся, до 5-го числа", - пояснил свою позицию эксперт.

При этом Литовкин отметил, что "обещать не значит жениться", поэтому какие бы ни были заявлены амбиции у турков, российская армия сможет им помешать в Сирии.

"В любом случае атака на сирийские вооружённые силы, в которых присутствуют российские наблюдатели, российские специалисты, российские советники, и так далее, и тому подобное, – это ставит под риск жизни российских воинов. И мы в этом случае вынуждены будем отвечать Турции. Я не исключаю того, что могут быть какие-то жертвы. И это будет очень плохо для Турции. Обратите внимание, Эрдоган прилетает в Москву, это не Путин летит в Анкару", - заметил Литовкин, добавив, что турецкий лидер понимает, что рискует очень многим.