Эрдоган попытается превратить Идлиб в Северный Кипр-2

Из Сирии приходят тревожные новости. В провинции Дейр-эз-Зор убит генерал-майор Вячеслав Гладких. На странице «Военкоры Русской Весны» сказано, что его автомобиль подорвался на мине около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-эз-Зора. Вместе с ним погибли Мухаммад Тайсар Аз-Захир, командующий обороной города Аль-Меядин, а также четверо подчиненных ему.

Эксперт «Свободной Прессы» Алексей Леонков предполагает, что убийство Гладких почти гарантированно было спланировано. «В Дейр-эз-Зоре у врага есть информатор», — сказал он и не исключил, что тот работает на спецслужбу иностранного государства.

Обращает на себя внимание, что покушение на Гладких последовало после создания Турцией штаба «Щит мира» для координации всех военных операций в Сирии. Американский аналитический портал Military Watch считает, что тем самым Анкара «зацементировала» оккупацию северной провинции Идлиб.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председательствовавший 23 июля на заседании Высшего Военного совета (тогда-то он и издал приказ об организации штаба „Щит мира“ — авт.), пообещал, что турецкая оккупация северной Сирии будет продолжена», — пишет MW. Мол, пока у власти в САР находится партия «Баас», турки не уйдут.

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Можно не сомневаться, янычары пришли сюда надолго, если не навсегда. Мало того, что Идлиб заселен тюркскими сирийцами-джихадистами, но еще остается единственной мухафазой (провинцией) Сирии, исторически ориентированной на Анкару. Скажем больше, здешние жители еще 800 лет назад присягнули на верность султанам Османской империи и с тех пор не мыслят себя вне Турции, в том числе и по религиозным причинам.

Military Watch напоминает, что в 2001 году Госдеп назвал Идлиб крупнейшим оплотом «Аль- Каиды"*, который, тем не менее, продолжал получать мощную турецкую поддержку. И сегодня ситуативно Западу выгодно иметь под турками такой регион, который используется, как плацдарм для атак на армию Асада.

Отметим, что по солдатам армии Асада наносят ракетно-бомбовые удары также США и Израиль, однако у врагов Дамаска разные цели. Янки, помимо атак на Дамаск, поддерживают непримиримых противников турков — курдов, а евреи атакуют отряды «Хезболлы».

Итак, в последние дни кроме убийства русского генерала Гладких произошло еще одно знаковое событие, удивительным образом совпавшее с началом работы турецкой оккупационной военной администрации. По-другому просто нельзя назвать штаб «Щит мира». «Турки „случайно“ сбили ударный беспилотник MQ-9 Reaper своего партнера по НАТО — США. Возможно, Анкару возмутили регулярные удары американских беспилотников, нацеленные на ее милых доверенных лиц из „Аль-Каиды“ на северо-западе и севере Сирии». Такую информацию привел весьма авторитетный новостной ресурс South Front, освещающий войну на Ближнем Востоке.

Протурецкие группировки дружно утверждают, что MQ-9 Reaper оказался жертвой российской ракеты, хотя от этих конкретных дронов доставалось только им. Причем, по данным американских военных, США потеряли два беспилотника. Янки утверждают, что те столкнулись в воздухе, хотя видео, опубликованное South Front, наглядно указывает на удар с земли.

Невольно напрашивается вопрос, не являются ли убийство русского генерала Гладких и уничтожение двух американских (!) дронов MQ-9 Reaper звеньями одной цепи? И первое, и второе можно расценивать, как турецкие сигналы России и Америке — «не лезьте в этот район, он наш».

Да, Анкара претендует на Идлиб. Эрдоган не раз обещал Трампу, Путину, Си и так далее, что не собирается дербанить САР. Однако если на обломках Ирака и Сирии возникнет Курдистан, как государство, то эту область, бесспорно, включат в состав Турции. Вероятность такого развития событий резко возрастет с падением Асада.

Кто не в курсе: Идлиб имеет стратегическое значение для безопасности бывшей Османской империи. Скорей всего, с этой мухафазой поступят, как с непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра, что с учетом территориальной близости с метрополией будет означать включение этой части САР в состав Турции.

В этом плане Military Watch не так уж и сгущает краски, когда утверждает, что Турция фактически закрепила свою оккупацию северной части САР. По последней информации протурецких СМИ, контролируемая штабом «Щит мира», сирийская территория имеет площадь почти 9 тысяч кв. км, в том числе 6 тысяч кв. км Идлиба, и охватывает более тысячи населенных пунктов, включая города Африн, Эль-Баб, Азаз, Джерабулус, Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Захват этих земель производится поэтапно в ходе трех военных операций — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В пользу того, что территории, находящиеся сегодня под контролем военной администрации «Щит мира», будут, в конечном счете, включены в Турцию, говорит факт насильственного выселения в 2018 году курдов из кантона Африн и передачи их домов туркоманам.

По информации Al-Monitor, в 2016 году здесь нашли пристанище 316 тысяч бежавших от ИГИЛ** сирийцев курдской, езидской, арабской и туркменской национальностей. Известно также, что по переписи 2004 года кантон Африн был признан курдским с населением 200 тысяч человек. Когда пришли турки, многих просто выгнали.

ООН утверждает, что, по крайней мере, 150 тысяч курдов были вывезены солдатами Эрдогана в лагерь Шахба в Тель-Рифаате, что расположен севернее Алеппо сразу после завершения операции «Оливковая ветвь». Если в 2016 году курдов в конторе Африн было 97%, то теперь 34,8%. И это процесс продолжается. Явно Эрдоган проводит этнические чистки на территориях, подконтрольных своей военной администрации. Людей, конечно, военнослужащие не расстреливают и не терроризируют. Эти делом занимаются тюркские сирийцы-джихадисты.

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Кстати, операция «Оливковая ветвь» названа в честь оливковых плантаций Африна, благодаря которым кантон считается экономически самодостаточным. Сейчас турецкие бизнесмены вложили огромные деньги в здешние места для производства пшеницы. Сделано это в том числе и для снижения экспорта зерна из России.

Что важно: «Щит мира», как военная оккупационная администрация Идлиба, начала работу только тогда, когда война в Сирии признана фактически законченной. То, что за Турцией осталось 9 тысяч кв. км лучших сельскохозяйственных земель САР, похоже, признано Дамаском свершившимся фактом. У Асада нет сил, чтобы прогнать Эрдогана, единственной уступкой которого стало согласие на совместное российско-турецкое патрулирование ряда районов.

Россия пытается восстановить ВВС САР путем передачи истребителей МиГ-29, хотя и так ясно, что много машин поставлено не будет. По американским источникам, не более девяти самолетов. У разоренного Дамаска просто нет денег, чтобы создать воздушный флот, способный победить турецкие эскадрильи F-16. Скорее, речь идет о борьбе с отдельными группировками вне зоны, оккупированной Анкарой.

*"Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

**"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.