|
Эрдоган попросил у НАТО помощи для "бастиона, спасающего Европу" от Сирии
10 марта 2020, 14:35 • 11 • В мире
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил у НАТО дополнительной помощи для своей страны, которую он счёл "бастионом, спасающим Европу" от сирийской проблемы. По его мнению, альянс должен немедленно посодействовать Анкаре, продемонстрировав единство НАТО.
В понедельник, 9 марта, в ходе встречи в Брюсселе с генсеком Североатлантического альянса Эрдоган заявил, что Турция уже девять лет спасает Европу и является единственной страной НАТО, сражающейся с террористами в Сирии, а также сдерживающей потоки беженцев.
"Мы ожидаем конкретных мер поддержки от всех наших союзников за то бремя, которое мы несём", - цитирует его ТАСС.
Эрдоган отметил, что на переговорах призвал все страны НАТО предоставить помощь Турции, потому что кризис в Сирии - это угроза всей Европе.
При этом он обрушился с критикой на Грецию и заявил, что не позволит Афинам обвинять Анкару в шантаже и намеренной переправке беженцев из Турции в Европу.
Любопытно, что ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как турецкие пограничные катера сопровождают мигрантов, направляющихся к берегам Греции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2020, 15:35
|
06 марта 2020, 02:35
|
08 марта 2020, 23:35
|
06 марта 2020, 02:35
|
04 марта 2020, 09:35
|
07 марта 2020, 15:35
|
03 марта 2020, 22:35