Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийски...
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Р...
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "поли...
России угрожает «крымский сценарий» в Сирии
Главная / В мире

Эрдоган попросил у НАТО помощи для "бастиона, спасающего Европу" от Сирии

10 марта 2020, 14:35  •  11 • В мире
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил у НАТО дополнительной помощи для своей страны, которую он счёл "бастионом, спасающим Европу" от сирийской проблемы. По его мнению, альянс должен немедленно посодействовать Анкаре, продемонстрировав единство НАТО.
В понедельник, 9 марта, в ходе встречи в Брюсселе с генсеком Североатлантического альянса Эрдоган заявил, что Турция уже девять лет спасает Европу и является единственной страной НАТО, сражающейся с террористами в Сирии, а также сдерживающей потоки беженцев.
"Мы ожидаем конкретных мер поддержки от всех наших союзников за то бремя, которое мы несём", - цитирует его ТАСС.
Эрдоган отметил, что на переговорах призвал все страны НАТО предоставить помощь Турции, потому что кризис в Сирии - это угроза всей Европе.
При этом он обрушился с критикой на Грецию и заявил, что не позволит Афинам обвинять Анкару в шантаже и намеренной переправке беженцев из Турции в Европу.
Любопытно, что ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как турецкие пограничные катера сопровождают мигрантов, направляющихся к берегам Греции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
10 марта 2020, 01:35
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной американский военный конвой
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК - источник
10 марта 2020, 07:35
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Россия справится с обвалом цены на нефть
09 марта 2020, 23:35
"Моряков придётся по Чёрному морю вылавливать": Сатановский предложил пополнение "москитному флоту"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст ...
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Мински...
10 марта 2020, 01:35
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной амери...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2020, 15:35
Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
07 марта 2020, 15:35
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу
03 марта 2020, 22:35
"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.