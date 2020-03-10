Эрдоган попросил у НАТО помощи для "бастиона, спасающего Европу" от Сирии

В понедельник, 9 марта, в ходе встречи в Брюсселе с генсеком Североатлантического альянса Эрдоган заявил, что Турция уже девять лет спасает Европу и является единственной страной НАТО, сражающейся с террористами в Сирии, а также сдерживающей потоки беженцев.

"Мы ожидаем конкретных мер поддержки от всех наших союзников за то бремя, которое мы несём", - цитирует его ТАСС.

Эрдоган отметил, что на переговорах призвал все страны НАТО предоставить помощь Турции, потому что кризис в Сирии - это угроза всей Европе.

При этом он обрушился с критикой на Грецию и заявил, что не позволит Афинам обвинять Анкару в шантаже и намеренной переправке беженцев из Турции в Европу.

Любопытно, что ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как турецкие пограничные катера сопровождают мигрантов, направляющихся к берегам Греции.