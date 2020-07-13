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Эрдоган пообещал Путину пускать православных в Собор Святой Софии (уже мечеть)

13 июля 2020, 16:25  •  106 • В России

Не утихает шумиха вокруг скандального решения Стамбула. Одну из главных христианских святынь — Собор Софии — переделали в мечеть. Это стало темой телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Президент России обратил внимание, что в нашей стране это вызвало общественный резонанс. Глава Турции ответил, что христианские святыни будут сохранены, а доступ в Собор (уже мечеть) получат все желающие. В том числе и православные верующие.

Также Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по Конституции. Президенты обсудили военные конфликты в Сирии и Ливии. А еще — сотрудничество в области туризма. Путин поблагодарил президента Турции за предложенную помощь в борьбе с коронавирусом в ряде Российских регионов.

Напомним, что Собор Святой Софии был построен в 6 веке в Константинополе. В 15 веке был захвачен османами и превращен в мечеть. В 20-м веке Собор сделали музеем. А теперь вновь вернули статус мечети. Против этого выступил Святейший Патриарх Кирилл.

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

МНЕНИЕ

Святая София разрушит новую турецкую империю Эрдогана

Спецкор Дарья Асламова — о том, что будет после того, как турецкие власти решили превратить в мечеть одну из главных православных святынь (подробности)

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