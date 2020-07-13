|
Эрдоган пообещал Путину пускать православных в Собор Святой Софии (уже мечеть)
13 июля 2020, 16:25 • 106 • В России
Не утихает шумиха вокруг скандального решения Стамбула. Одну из главных христианских святынь — Собор Софии — переделали в мечеть. Это стало темой телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Президент России обратил внимание, что в нашей стране это вызвало общественный резонанс. Глава Турции ответил, что христианские святыни будут сохранены, а доступ в Собор (уже мечеть) получат все желающие. В том числе и православные верующие.
Также Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по Конституции. Президенты обсудили военные конфликты в Сирии и Ливии. А еще — сотрудничество в области туризма. Путин поблагодарил президента Турции за предложенную помощь в борьбе с коронавирусом в ряде Российских регионов.
Напомним, что Собор Святой Софии был построен в 6 веке в Константинополе. В 15 веке был захвачен османами и превращен в мечеть. В 20-м веке Собор сделали музеем. А теперь вновь вернули статус мечети. Против этого выступил Святейший Патриарх Кирилл.
Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…
МНЕНИЕ
Святая София разрушит новую турецкую империю Эрдогана
Спецкор Дарья Асламова — о том, что будет после того, как турецкие власти решили превратить в мечеть одну из главных православных святынь (подробности)
Подпишитесь на нас
Загрузка...
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2020, 14:00
|
12 июля 2020, 20:00
|
07 июля 2020, 01:00
|
07 июля 2020, 16:00
|
13 июля 2020, 01:00
|
09 июля 2020, 10:00
|
12 июля 2020, 20:00