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Эрдоган почувствовал вкус "Триумфа": Россия и Турция могут подписать второй контракт по С-400

14 февраля 2018, 14:24  •  372 • Политика
После прибытия в Турцию первой полковой партии ракетных систем С-400 "Триумф" Москва и Анкара подпишут соглашение о второй поставке.
По некоторым данным, в 2020 году Турция планирует подписать с Россией еще один - второй по счету - контракт на поставку в свои вооруженные силы полного полкового комплекта систем С-400 "Триумф". Номенклатура соглашения будет аналогична первому контакту.
Планируется, что в мае-июне Россия уже выполнит свои обязательства по поставкам турецкой стороне первой партии зенитных ракетных систем С-400. Сразу после этого соглашение о снабжении второго полка и будет подписано. Вторая партия С-400 будет передана в распоряжение Турции в 2021 году.
Планируется также, что во втором контракте будут оговорены условия частичной локализация производства систем С-400 в Турции. Турецкие предприятия получат возможность по российским лицензиям изготавливать отдельные комплектующие комплекса. Тем не менее лицензия будет распространяться только на детали, "не имеющие критически важного значения".
Обо всем этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в военно-дипломатических кругах.

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