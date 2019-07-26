Эрдоган по-своему объяснил отмену Россией визового режима для турецких граждан

Ранее указом президента России отменены некоторые специальные экономические меры в отношении Турции. В том числе для некоторых категорий граждан отменён визовый режим въезда из Турции в Россию.

По мнению Эрдогана, это не что иное, как следствие того, что между странами поддерживается постоянный диалог и установились тёплые отношения. Об этом пишет турецкое информагентство Anadolu.