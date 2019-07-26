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Эрдоган по-своему объяснил отмену Россией визового режима для турецких граждан

26 июля 2019, 01:54  •  63 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-своему объяснил отмену Россией визового режима для турецких граждан. Он считает, что это - результат дружеских отношений между странами.
Ранее указом президента России отменены некоторые специальные экономические меры в отношении Турции. В том числе для некоторых категорий граждан отменён визовый режим въезда из Турции в Россию.
По мнению Эрдогана, это не что иное, как следствие того, что между странами поддерживается постоянный диалог и установились тёплые отношения. Об этом пишет турецкое информагентство Anadolu.

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