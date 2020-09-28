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Эрдоган перешёл от слов к делу? Турецкого шпиона обнаружили в Армении
28 сентября 2020, 00:05 • 90 • В мире
На территории воздушного пространства Армении обнаружен самолёт-разведчик турецких ВС. Похоже, Эрдоган не зря заявлял о своей полной поддержке Азербайджана в карабахском обострении и перешёл от слов к делу.
Как сообщил телеграм-канал WarGonzo, турецкий разведывательный летательный аппарат с позывными CENAH01 запеленговал в воздушном пространстве Армении. Эти данные взяты из показаний сервиса по мониторингу полётов Flightradar.
По данным авторов канала, самолёт-шпион с такими позывными и ранее был замечен в разведывательных операциях.
Напомним, Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле мирных граждан в Нагорном Карабахе ранним утром 27 сентября. По словам военных, среди населения есть жертвы. Кроме того, был нанесён ущерб объектам гражданской инфраструктуры, говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.
В Турции заявили, что полностью поддержат Азербайджан в конфликте.
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