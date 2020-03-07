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Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции

07 марта 2020, 00:35  •  62 • Политика
В четверг, 5 марта, в Кремле прошли переговоры президентов России и Турции, в результате которых стороны смогли прийти к соглашению по ряду важнейших вопросов. При этом пользователи Сети обратили внимание на некоторые странности в поведении Эрдогана. Врач-невролог оценил поведение турецкого лидера.
К примеру, не ускользнуло от внимания пользователей то, как президент Турции по ошибке стал здороваться с членами собственной делегации, протянув руку главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу, хотя в этот момент Эрдоган общался с Сергеем Лавровым.
Поведение турецкого лидера в беседе с Царьградом прокомментировал кандидат медицинских наук, главный врач реабилитационного центра "Преодоление", невролог Александр Комаров. По словам специалиста, он неоднократно смотрел выступления Эрдогана или саммиты с его участием, поэтому сейчас тоже обратил внимание на некоторые изменения.
Конечно, президент Турции уже относится к старшей возрастной группе, поэтому у него становятся всё более заметны признаки двигательных нарушений, которые могут быть связаны с болями в суставах, слабостью мышц, нарушением координации в целом.
"По видеоролику можно предположить, что Эрдоган не так давно перенёс какое-то заболевание, вызвавшее астению. Вполне возможно, что президент Турции действительно очень сильно устал за последнее время. Поэтому у него заметна некоторая нескоординированность движений и дезориентация в пространстве, когда он встаёт, садится, поворачивается и ходит. И если Владимир Путин чётко реагировал на происходящее, на всех, кто входит или выходит из зала, то у турецкого лидера всё это происходило замедленно", - отметил эксперт.
Невролог предположил, что так проявляется мозговая дисфункция, классифицирующаяся либо как церебральная астения, либо как проявление небольших когнитивных нарушений, то есть деменция. А может быть, речь идёт о сильной усталости.
"Заметно, что у этого уставшего немолодого уже человека имеет место дефицит жизненной энергии, а этот визит в Москву, дальняя поездка и общение с российским коллегой были для него непростым испытанием - через силу, через преодоление собственной усталости", - заключил Александр Комаров.
Erdogan lost his mind totally during the meeting, while shaking hands with the Russian side, he shaked hands with his own FM pic.twitter.com/mVCc4HTG5P
— Ali (@CoolHuh_) March 5, 2020

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