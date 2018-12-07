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Эрдоган передал Путину просьбу освободить украинских моряков
07 декабря 2018, 15:24 • 201 • Украина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу освободить украинских моряков, которые были задержаны в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Reuters
«После инцидента (в Керченском проливе. — RT) я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и Порошенко по телефону, потом в Аргентине (на саммите G20. — RT). Просьбу по освобождению моряков я Путину передал», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Он выразил надежду, что просьбу встретят положительно.
«Сейчас, насколько я знаю, идёт процесс расследования инцидента, после него будет принято решение. Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдём», — добавил турецкий лидер.
Ранее Пётр Порошенко попросил Эрдогана поднять тему инцидента в Керченском проливе на саммите G20.
25 ноября в ФСБ заявили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
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