Эрдоган передал Путину просьбу освободить украинских моряков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу освободить украинских моряков, которые были задержаны в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«После инцидента (в Керченском проливе. — RT) я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и Порошенко по телефону, потом в Аргентине (на саммите G20. — RT). Просьбу по освобождению моряков я Путину передал», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он выразил надежду, что просьбу встретят положительно.

«Сейчас, насколько я знаю, идёт процесс расследования инцидента, после него будет принято решение. Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдём», — добавил турецкий лидер.

Ранее Пётр Порошенко попросил Эрдогана поднять тему инцидента в Керченском проливе на саммите G20.

25 ноября в ФСБ заявили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.