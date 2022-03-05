Эрдоган передал Путину предложение Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал президенту России Владимиру Путину предложение от его украинского коллеги Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил о готовности провести переговоры в Анкаре.

Об этом в субботу заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Наш президент уже передал это послание Путину. Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Как Турция, мы готовы внести свой вклад,

- отметил он.

Напомним, что делегация России и Украины уже дважды проводила переговоры. Результатом последней встречи стала договорённость организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из украинских городов. Однако всё осложнилось из-за украинских националистов, которые, судя по всему, окончательно вышли из-под контроля. Они препятствуют выводу гражданского населения, поскольку пользуются им как живым щитом. Только в Мариуполе и Волновахе на эвакуацию было заявлено 215 тыс. человек. Из-за радикалов ни один из них не смог покинуть населённый пункт.

Добавим также, что украинская сторона ранее уже предлагала провести встречу в Турции, которую Киев считает "нейтральной территорией", в отличие от Белоруссии. Нейтральность этой страны вызывает большие сомнения, учитывая, что она является действующим членом НАТО.