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Эрдоган передал Путину предложение Зеленского
05 марта 2022, 21:30 • 24 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал президенту России Владимиру Путину предложение от его украинского коллеги Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил о готовности провести переговоры в Анкаре.
Об этом в субботу заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
- отметил он.
Напомним, что делегация России и Украины уже дважды проводила переговоры. Результатом последней встречи стала договорённость организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из украинских городов. Однако всё осложнилось из-за украинских националистов, которые, судя по всему, окончательно вышли из-под контроля. Они препятствуют выводу гражданского населения, поскольку пользуются им как живым щитом. Только в Мариуполе и Волновахе на эвакуацию было заявлено 215 тыс. человек. Из-за радикалов ни один из них не смог покинуть населённый пункт.
Добавим также, что украинская сторона ранее уже предлагала провести встречу в Турции, которую Киев считает "нейтральной территорией", в отличие от Белоруссии. Нейтральность этой страны вызывает большие сомнения, учитывая, что она является действующим членом НАТО.
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