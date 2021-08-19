Эрдоган озвучил отношение Турции к новой власти в Афганистане

Президент Турции заявил, что Анкара приветствует умеренные заявления талибов*, которые сейчас пришли к власти в Афганистане.

В интервью турецким каналам Реджеп Эрдоган заявил о поддержке официальной Анкарой новой власти в Афганистане. По его словам, в Турции готовы сотрудничать с "Талибаном"*. Президент Турции указал, что и ранее турки говорили о своей поддержке в отношении талибов.

Правда, оговорился Эрдоган, речь идёт лишь об умеренных заявлениях этого радикального движения.

"Вне зависимости от того, кто у власти, и в хорошие, и в плохие времена мы будем привержены помощи братьям в Афганистане. Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство "Талибана", этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства "Талибана", - заявил Эрдоган.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил своё пребывание в ОАЭ. В своём видеообращении, которое транслировалось через Facebook, он указал, что его вынудили покинуть Кабул, но он намерен вернуться в ближайшее время.

На данный момент, заявил Гани, он "ведёт консультации для достижения справедливости для афганцев".

Напомним, что участники движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.