Эрдоган ответил на претензии США по С-400: "Тогда извините. Кто разделит риски?"

Эрдоган заявил, что Турция намерена приобрести дополнительные системы С-400 у России. В ответ на возможное недовольство США он ответил: "Тогда извините. Кто разделит риски в отношении нашей безопасности?"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на возможное недовольство США по поводу закупки дополнительной партии зенитных ракетных комплексов С-400 у России. Слова турецкого лидера прозвучали в интервью телеканалу CBS.

Ранее Анкара закупила у Москвы несколько дивизионов С-400, что вызвало бурную истерику у Вашингтона. Вначале США пытались всячески отговорить Турцию от сделки, затем перешли на угрозы и шантаж. Это привело к резкому похолоданию в отношениях между двумя странами.

Недавно стало известно, что Анкара может закупить у Москвы дополнительные дивизионы С-400. В этой связи турецкому лидеру задали вопрос, как США могут доверять ему после этого.

Вот что я скажу в ответ: "Тогда извините. Кто разделит риски в отношении нашей безопасности?"

- ответил Эрдоган.

Он добавил, что покупка С-400 у России - это суверенное право Турции, которая не потерпит навязывания чужого мнения по этому вопросу.