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Эрдоган ответил на претензии США по С-400: "Тогда извините. Кто разделит риски?"
27 сентября 2021, 19:45 • 63 • Политика
Эрдоган заявил, что Турция намерена приобрести дополнительные системы С-400 у России. В ответ на возможное недовольство США он ответил: "Тогда извините. Кто разделит риски в отношении нашей безопасности?"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на возможное недовольство США по поводу закупки дополнительной партии зенитных ракетных комплексов С-400 у России. Слова турецкого лидера прозвучали в интервью телеканалу CBS.
Ранее Анкара закупила у Москвы несколько дивизионов С-400, что вызвало бурную истерику у Вашингтона. Вначале США пытались всячески отговорить Турцию от сделки, затем перешли на угрозы и шантаж. Это привело к резкому похолоданию в отношениях между двумя странами.
Недавно стало известно, что Анкара может закупить у Москвы дополнительные дивизионы С-400. В этой связи турецкому лидеру задали вопрос, как США могут доверять ему после этого.
- ответил Эрдоган.
Он добавил, что покупка С-400 у России - это суверенное право Турции, которая не потерпит навязывания чужого мнения по этому вопросу.
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