Эрдоган отреагировал на китайскую прививку от COVID смайликом

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что привился от COVID. Первую дозу вакцины ему ввели в городской больнице Анкары. Политик выбрал для вакцинации китайский препарат CoronaVac.

Накануне данной вакциной от китайского производителя Sinovac привился министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Эрдоган, который на днях завёл свой официальный аккаунт в Telegram, не преминул поделиться реакцией на прививку.

Фразу "Я тоже сделал прививку" он сопроводил улыбающимся смайликом.

Ранее в четверг Турция приступила к первому этапу массовой вакцинации населения от коронавируса. По данным телеканала CNN Turk, на этом этапе прививку получат медработники и лица старше 65 лет. Вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac, представляет собой ослабленную версию коронавируса SARS-CoV-2.