Эрдоган отомстил Соросу

Реджеп Тайип Эрдоган ломает хребет глобализму. После России и Венгрии фонд Сороса закроют и в Турции. В 2013 году «Открытое общество» инспирировало массовые протесты в стране из-за вырубки деревьев в парке Гези, Эрдоган оказался на грани свержения. После президентских выборов турецкий лидер оказался достаточно силен, чтобы бросить вызов американскому миллиардеру

Автор:

Гасанов Камран

Президент Турции решил прикрыть фонд Сороса «Открытое общество», который, по его словам, провоцирует раскол турецкой нации. Эрдоган назвал американского финансиста «венгерским евреем» и обвинил его в том, что тот «тратит свои богатства на разделение народов и стран».

Фонд Сороса - эта мощнейшая неправительственная организация, стоявшая за «турецким майданом» 2013 года. Поводом к тем протестам послужило недовольство людей вырубкой парка Гези в Стамбуле. На митинги по всей стране мобилизовали около 2,5 миллионов человек.

Но на деле недовольство управлялось извне, преследуя целью свергнуть тогдашнего премьер-министра Эрдогана, ослабить Турцию, а возможно, даже расчленить ее руками курдской оппозиции и боевиков.