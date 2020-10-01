Эрдоган отмахнулся от призывов к миру: "Наши братья в Азербайджане уже сами решают свою проблему"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко прокомментировал совместное обращение Москвы, Вашингтона и Парижа по событиям в Нагорном Карабахе, передаёт местное агентство "Анадолу".

Ранее три страны выпустили заявление, призвав стороны к немедленному прекращению насилия. От Армении и Азербайджана потребовали вернуться к мирному процессу при посредничестве представителей Минской группы ОБСЕ.

Президент Турции, однако, не поддержал данные воззвания, назвав их неприемлемыми в нынешних условиях. Он упрекнул РФ, США и Францию в бездействии, которое якобы и вылилось в новое обострение конфликта.

По его мнению, прошлые попытки примирения при содействии Минской группы ни к чему не привели - "вывода оккупантов с азербайджанских земель" так достигнуто и не было.