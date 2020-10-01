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Эрдоган отмахнулся от призывов к миру: "Наши братья в Азербайджане уже сами решают свою проблему"

01 октября 2020, 22:30  •  48 • Политика
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в бездействии по Карабаху. По его мнению, именно это и вылилось в новое обострение конфликта. Нынешние же воззвания к миру он счёл "неуместными". Президент заметил, что "братья в Азербайджане" уже сами решают свою "проблему": "Настал час урегулирования".
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко прокомментировал совместное обращение Москвы, Вашингтона и Парижа по событиям в Нагорном Карабахе, передаёт местное агентство "Анадолу".
Ранее три страны выпустили заявление, призвав стороны к немедленному прекращению насилия. От Армении и Азербайджана потребовали вернуться к мирному процессу при посредничестве представителей Минской группы ОБСЕ.
Президент Турции, однако, не поддержал данные воззвания, назвав их неприемлемыми в нынешних условиях. Он упрекнул РФ, США и Францию в бездействии, которое якобы и вылилось в новое обострение конфликта.
По его мнению, прошлые попытки примирения при содействии Минской группы ни к чему не привели - "вывода оккупантов с азербайджанских земель" так достигнуто и не было.
И вот настал час урегулирования. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему, - констатировал Эрдоган.

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