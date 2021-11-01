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Эрдоган отказался ехать на саммит в Глазго после переговоров с Байденом

01 ноября 2021, 12:25  •  82 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Встреча в рамках "Двадцатки" показала, что у Анкары и Запада слишком много разногласий
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся в понедельник, 1 ноября, из Италии домой, хотя прежде планировал вместе с другими участниками саммита G20 отправиться из Рима в шотландский Глазго на конференцию ООН по климату.
Поводом отказаться от поездки в Великобританию, по данным The Middle East Eye, стало требование принимающей стороны сократить количество персон в турецкой делегации, которую должен был возглавить Эрдоган. В Анкаре сочли это условие неприемлемым, поскольку безопасность президента Турции в этом случае не могла обеспечиваться в полной мере.
Однако эксперты обратили внимание, что еще накануне, выступая на саммите "Двадцатки", Эрдоган дал понять, что недоволен попытками ряда стран повесить равную ответственность за изменение климата на страны, которые давно числятся в промышленных лидерах, и на те, которые лишь недавно приблизились к ним.
"Страны не находятся в равном положении в процессе изменения климата, который на деле оказывается глобальной борьбой. Как мы уже говорили ранее, распределение бремени между развивающимися и развитыми странами должно быть справедливым",
– заявил Эрдоган. Он подчеркнул, что Турция исторически внесла крайне небольшой вклад в загрязнение атмосферы, и дал понять, что его правительство не намерено идти на компромисс в данном вопросе.
Есть и другая возможная причина, по которой Эрдоган отказался продолжать общение с мировыми лидерами, в частности, с президентом США Джо Байденом. Накануне главы Соединенных Штатов и Турции, наконец-то, провели очные двусторонние переговоры и, по скупым оценкам сторон, встреча была "позитивной".
Однако, судя по всему, похвастаться турецкому лидеру нечем. По словам самого Эрдогана, он поставил перед Байденом вопрос о невыполненном контракте по поставкам американских истребителей, о поддержке сирийских курдов. Белый дом, в свою очередь, высказал недовольство закупками Анкарой С-400. То есть стороны еще раз озвучили проблемные моменты, но, видимо, не смогли продвинуться в их решении, поэтому в продолжении личного общения необходимость отпала. 
Кстати, Байден в Риме откровенно игнорировал вопросы журналистов, касавшиеся российско-турецкого сотрудничества. 
Ранее стало известно, что Королева Великобритании Елизавета Вторая также не почтит своим личным присутствием международное мероприятие в Глазго, хотя ранее она высказывала недовольство, что лидеры РФ и Китая отказываются приехать на климатический саммит ООН в Шотландию. 

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