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Эрдоган отказал раскритиковавшим Турцию послам в приглашении на День Республики

29 октября 2021, 19:40  •  44 • Политика
Эрдоган Реджеп Тайип. Фото: Xinhua / www.globallookpress.com
Диппредставители европейских стран отсутствовали на мероприятии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал приглашать на мероприятие по случаю Дня Республики, который отмечается ежегодно 29 октября, дипломатических представителей десяти государств, выступивших ранее с критикой в адрес официальной Анкары из-за судебного дела над правозащитником Османом Кавалой. 
В президентском дворце турецкой столицы уже прошла поздравительная часть в присутствии высокопоставленных лиц иностранных государств. Однако среди них не было чиновников и дипломатов из Соединенных Штатов, Канады, ФРГ, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, а также еще нескольких западных государств – администрация президента республики не стала присылать им приглашения.
"Эти страны не были представлены на поздравительной церемонии ни на каком уровне. Послов заранее проинформировали о том, что они не будут приглашены на эту программу. Хотя кризис, начавшийся после призыва десяти послов в отношении Кавалы, был разрешен заявлением с напоминанием об исключении вмешательства во внутренние дела стран в соответствии с Венской конвенцией, было заявлено, что таково решение президента в вопросе приглашения послов", – пишет Сumhuriyet.
Ранее политолог Семен Багдасаров заявил, что своим заявлением о высылке десяти послов президент Турции смог добиться от Запада невмешательства во внутренние дела страны. Таким образом, глава государства "немножко попугал" и намекнул странам Европы и Соединенным Штатам, что подобное отношение к Анкаре недопустимо.

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