Эрдоган: Отбросить русских к Дамаску!

Турция продолжает наносить удары по Сирии. Вооруженные силы Эрдогана поразили уже 115 целей правительственной армии Сирии в ответ на артобстрел в Идлибе. Уничтожены три танка и подбит вертолет. Об этом сообщает минобороны Турции. Операция будет продолжена.

Турция вооружает Идлиб, вернее становится на защиту того, что еще не занято Сирийской арабской армией. За последние несколько дней в мухафазу из турецкой провинции Хатай было отправлено огромное количество техники, военной техники. Транспортировка производилась несколькими партиями с небольшими разрывами между колоннами. Сведения о точном количестве переправленных единиц разнятся, но все сходятся в том, что несколько сотен машин точно прибыло в Идлиб. Наиболее часто встречаемое число — 300. Сюда входят не только грузовики, внедорожники и тому подобное, но и танки.

Есть информация, что всего за несколько дней границу пересекли семьдесят танков! Если это правда, то очевидно, что турки едут воевать, а не просто помогать антиправительственным группировкам. Последним, к слову, и не снилась такая военная мощь. При этом в провинции присутствуют тысячи турецких военных.

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Речь не только об официальных силах, но и о наемниках. Да, Анкара тоже их использует, и зачастую в таковой роли вступают иностранцы, которым либо уже дали турецкие паспорта, либо только обещают. То есть, по сути, значительная часть тех самых сирийских сепаратистов, что воюют с Асадом, давным-давно уже и не сепаратисты вовсе, а защитники интересов Эрдогана в Сирии. Впрочем, в рядах официальной армии к этим бедолагам зачастую относятся как к пушечноу мясу, что оправданно — именно эти «прокси» совместно с верными своему делу радикалами пытаются защитить восточные рубежи Идлиба от асадитов. Как видим, их старания не приносят результата — по некоторым данным в день их гибнет около полусотни, а то и больше, и жертвы эти напрасны, ибо Дамаск уверенно забирает под свой контроль город за городом, деревню за деревней.

Однако, судя по последним данным, основные турецкие и протурецкие силы сконцентрированы к западу и северо-западу от города Идлиб. И вот к ним на помощь идет тяжелая техника. Интересно, что на днях, когда об этом стало известно, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ни Россия, ни Америка (речь о попечительстве над курдами на севере САР — авт.) не идут навстречу, не выполняют своих обязательств по Сирии, и в связи с этим ему придется инициировать план B или С. Оба варианта давно разработаны. В случае необходимости ресурсов и всего прочего будет достаточно, чтобы добиться своего другими путями. Он не говорил в открытую, но подразумевал, что эти планы напрямую связаны с высокой военной активностью в Сирии. Видимо, танки и есть план B или, быть может, С. Более того, Анкара требует от России не просто остановить операцию в Идлибе, она настаивает на возврате недавно завоеванных территорий идлибским сепаратистам и полном выводе из этих районов бойцов Сирийской арабской армии вместе с ее союзниками. То есть россияне тоже попадают в список нежелательных элементов. Периодически в турецких СМИ мелькает формулировка, что, мол, военное руководство намерено отбросить асадитов вместе с русскими обратно — ближе к Дамаску. Странно, ибо Дамаск и Идлиб разделяют триста километров, и между ними пролегают земли нескольких провинций. Но получается, что Турецкая армия бьет по Асаду, а попадает по Кремлю. В Сирии Москва оказалась бессильна перед Эрдоганом.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что обострение ситуации — это временный эффект идлибского кризиса. Скорее всего, ситуация кончится благополучно для сторон.

— Довольно давно звучат предложения начать полноценный диалог с режимом Асада. В Турции всерьез рассматривается такой вариант. Предпосылок для этого много. Очевидно, что решить вопрос с беженцами можно всего лишь несколькими способами. Самый затратный — попытаться осуществить полноценную их социализацию в Турции. Но сейчас не самое подходящее время для этого. Это будет непопулярная мера для властей.

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Второй вариант — вернуть сирийцев обратно на родину. Конечно, нельзя их насильно выгонять в зоны боевых действий, поэтому в Турции заинтересованы, чтобы война прекратилась. Очевидно, что Башар Асад и его режим не исчезнут. То есть первоначальный план оппозиции провалился, и будущее этой страны так или иначе связано с Асадом. Есть неплохие примеры того, как жизнь возвращается к нормальному состоянию. Возьмите Тартус, возьмите Дамаск. Да, тут тяжело жить — нет денег, нет работы, а вокруг много развалин. И сейчас у Сирии — с Асадом или без — очень мало возможностей вернуть обратно своих граждан и дать им возможность жить нормально. Но процесс восстановления городов, инфраструктуры страны начался, пускай и не так, как нам хочется. Если так продолжится, то, возможно, беженцы смогут вернуться. Но, к сожалению, в ближайшей перспективе реалистичней поток мигрантов в другом направлении. То есть, не Асад, а Турция будет принимать беженцев.

Да, в Идлибе много тех, кому не хочется жить в стране, которой управляет диктатор. При этом все они понимают, что их ждет серьезное преследование после того, как режим захватит Идлиб. Расправы над людьми из других регионов продолжаются до сих пор. Поэтому для многих сохранить Идлиб независимым от Асада очень важно. Важно и для Турции. Сейчас сделать это возможно только при совместной работе России и Турции, которые имеют влияние на режим и оппозицию. Мы должны их убедить не воевать, а потом уже можно будет говорить о мирных путях. Отправка турецких военных — это не приготовление к войне с Россией или даже режимом. Да, военные должны защищать себя и мирное население, не допускать агрессии в свой адрес как это было недавно, но наступательных действий быть не должно. В ближайшее время возможны кое-какие инциденты с применением техники, но они не будут частыми. Скорее всего, после этого начнутся переговоры РФ и Турции с привлечением местных политических и военных сил.

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