Эрдоган опроверг выход Турции из НАТО, несмотря на сделку с С-400 и разговоры о Су-57

Слова турецкого президента цитирует турецкая газета Daily Sabah. "Мы не собираемся отказываться ни от членства в НАТО, ни от наших союзников", - подчеркнул лидер Турции.

Напомним, в ходе визита на авиасалон МАКС-2019, состоявшийся в подмосковном Жуковском, Эрдоган имел возможность лично осмотреть ставший за короткое время знаменитым российский истребитель Су-57. "Продаётся?" - спросил Эрдоган, на что президент РФ Владимир Путин, не растерявшись, пошутил: "Да, можете купить".

Перед этим США выразили недовольство покупкой Турцией российской системы С-400 вместо американских Patriot. В ответ Вашингтон отказал Анкаре в поставках истребителей США F-35, а также пригрозил санкциями.