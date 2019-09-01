Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пять погибших и 21 пострадавший: в Техасе неизвестный открыл стрельбу по прохожи...
Зеленский похож на ....! Владимир Соловьев ЯРОСТНО ВЫСТЕБАЛ президента Украины
Президент Польши "перенес" конец Второй мировой войны на 1989 год
Турецкий реваншизм. Эрдоган строит новую Османскую империю
Главная / Политика

Эрдоган опроверг выход Турции из НАТО, несмотря на сделку с С-400 и разговоры о Су-57

01 сентября 2019, 14:09  •  38 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг возможность выхода Анкары из Североатлантического альянса. Такое заявление турецкий лидер сделал на фоне состоявшейся недавно сделки с Россией о приобретении С-400, а также разговоров о возможной покупке Турцией российских истребителей пятого поколения Су-57.
Слова турецкого президента цитирует турецкая газета Daily Sabah. "Мы не собираемся отказываться ни от членства в НАТО, ни от наших союзников", - подчеркнул лидер Турции.
Напомним, в ходе визита на авиасалон МАКС-2019, состоявшийся в подмосковном Жуковском, Эрдоган имел возможность лично осмотреть ставший за короткое время знаменитым российский истребитель Су-57. "Продаётся?" - спросил Эрдоган, на что президент РФ Владимир Путин, не растерявшись, пошутил: "Да, можете купить".
Перед этим США выразили недовольство покупкой Турцией российской системы С-400 вместо американских Patriot. В ответ Вашингтон отказал Анкаре в поставках истребителей США F-35, а также пригрозил санкциями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
31 августа 2019, 18:39
"Угроза всей Европе": Зеленский ополчился на "Северный поток-2". Украинцы приготовились платить
31 августа 2019, 21:54
"Как с "малайзийским Боингом" - Россия виновата": Спецкор о "расстрелянной из гранатометов" школе в Беслане
31 августа 2019, 21:54
Авакова и Луценко заподозрили в нелегальном бизнесе: "Бенефициаром оказался весь политикум"
01 сентября 2019, 14:09
"Россия обкатывает модель возвращения Украины": Киевский эксперт испугался визита Шойгу в Молдавию
01 сентября 2019, 14:09
Эрдоган опроверг выход Турции из НАТО, несмотря на сделку с С-400 и разговоры о Су-57
31 августа 2019, 18:39
Бортко подал заявление о снятии выборов и допустил уход из Госдумы
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2019, 04:24
Россия отжала у американцев НАТО (Ольга Иконникова)
01 сентября 2019, 01:09
"Очень не хотели допустить разговора": Зеленский о попытке людей Порошенко ...
01 сентября 2019, 02:39
Журналист ФАН под прикрытием записался в проплаченную оппозицией массовку на митинг 3...
01 сентября 2019, 04:24
"И тут Остапа понесло": В России отреагировали на слова Ходорковского об ув...
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2019, 19:09
"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.