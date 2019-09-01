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Эрдоган опроверг выход Турции из НАТО, несмотря на сделку с С-400 и разговоры о Су-57
01 сентября 2019, 14:09 • 38 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг возможность выхода Анкары из Североатлантического альянса. Такое заявление турецкий лидер сделал на фоне состоявшейся недавно сделки с Россией о приобретении С-400, а также разговоров о возможной покупке Турцией российских истребителей пятого поколения Су-57.
Слова турецкого президента цитирует турецкая газета Daily Sabah. "Мы не собираемся отказываться ни от членства в НАТО, ни от наших союзников", - подчеркнул лидер Турции.
Напомним, в ходе визита на авиасалон МАКС-2019, состоявшийся в подмосковном Жуковском, Эрдоган имел возможность лично осмотреть ставший за короткое время знаменитым российский истребитель Су-57. "Продаётся?" - спросил Эрдоган, на что президент РФ Владимир Путин, не растерявшись, пошутил: "Да, можете купить".
Перед этим США выразили недовольство покупкой Турцией российской системы С-400 вместо американских Patriot. В ответ Вашингтон отказал Анкаре в поставках истребителей США F-35, а также пригрозил санкциями.
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