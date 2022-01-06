Эрдоган объяснил Токаеву, на что рассчитывает Турция после протестов

Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонной беседе с казахстанским визави Касым-Жоматом Токаевым выразил надежду на скорейшее снижение напряжённости в стране после протестов.

Информационное агентство "Анадолу" передаёт, что Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Токаевым заявил, что внимательно следит за событиями в Казахстане. Он выразил надежду на то, что новое правительство страны будет сформировано как можно скорее. При этом президент Турции рассчитывает на то, что напряжённость после протестов в Казахстане снизится в кратчайшие сроки.

Отметим, активная фаза протестов в Казахстане началась 5 января. Погромщики в Алма-Ате грабили магазины и захватили несколько зданий государственной власти. В страну был направлен контингент миротворческих сил стран ОДКБ, в составе которого есть и русские военные.

Напомним, ряд экспертов-политологов сходятся во мнении, что напряжённость в Казахстане в первую очередь выгодна именно турецкой стороне.