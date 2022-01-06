Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
Главная / Политика

Эрдоган объяснил Токаеву, на что рассчитывает Турция после протестов

06 января 2022, 20:00  •  49 • Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонной беседе с казахстанским визави Касым-Жоматом Токаевым выразил надежду на скорейшее снижение напряжённости в стране после протестов.
Информационное агентство "Анадолу" передаёт, что Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Токаевым заявил, что внимательно следит за событиями в Казахстане. Он выразил надежду на то, что новое правительство страны будет сформировано как можно скорее. При этом президент Турции рассчитывает на то, что напряжённость после протестов в Казахстане снизится в кратчайшие сроки.
Отметим, активная фаза протестов в Казахстане началась 5 января. Погромщики в Алма-Ате грабили магазины и захватили несколько зданий государственной власти. В страну был направлен контингент миротворческих сил стран ОДКБ, в составе которого есть и русские военные.
Напомним, ряд экспертов-политологов сходятся во мнении, что напряжённость в Казахстане в первую очередь выгодна именно турецкой стороне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



49
Источник
Похожие новости
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
06 января 2022, 03:05
Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан
06 января 2022, 12:25
"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате
06 января 2022, 14:45
"Это наше дело": "Простой" казах выступил против миротворцев ОДКБ
06 января 2022, 16:30
Россия вводит свои войска в Казахстан. "Потому что может" - Мардан
06 января 2022, 01:20
Стрельба и крики: Ночные бои в Алма-Ате попали на видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2022, 11:05
Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!"
04 января 2022, 19:00
Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"
31 декабря 2021, 10:35
Путин победил? Байден отступился от Украины
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
02 января 2022, 23:15
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискнули перехватывать бомбардировщики России
02 января 2022, 21:30
Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.