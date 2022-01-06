|
Эрдоган объяснил Токаеву, на что рассчитывает Турция после протестов
06 января 2022, 20:00 • 49 • Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонной беседе с казахстанским визави Касым-Жоматом Токаевым выразил надежду на скорейшее снижение напряжённости в стране после протестов.
Информационное агентство "Анадолу" передаёт, что Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Токаевым заявил, что внимательно следит за событиями в Казахстане. Он выразил надежду на то, что новое правительство страны будет сформировано как можно скорее. При этом президент Турции рассчитывает на то, что напряжённость после протестов в Казахстане снизится в кратчайшие сроки.
Отметим, активная фаза протестов в Казахстане началась 5 января. Погромщики в Алма-Ате грабили магазины и захватили несколько зданий государственной власти. В страну был направлен контингент миротворческих сил стран ОДКБ, в составе которого есть и русские военные.
Напомним, ряд экспертов-политологов сходятся во мнении, что напряжённость в Казахстане в первую очередь выгодна именно турецкой стороне.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2022, 11:05
|
04 января 2022, 19:00
|
31 декабря 2021, 10:35
|
03 января 2022, 02:45
|
06 января 2022, 03:05
|
02 января 2022, 23:15
|
02 января 2022, 21:30