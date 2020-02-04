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Эрдоган объяснил приветствие «Слава Украине!» в Киеве
04 февраля 2020, 20:09 • 130 • Украина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил журналистам, почему произнёс в Киеве приветствие «Слава Украине!».
Reuters
«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна?» — цитирует турецкого лидера газета Sabah.
Он отметил, что «каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие».
По его словам, в Турции существует похожее обращение — «Merhaba Asker!» («Здравствуй, солдат!»).
Во время официального визита в Киев Эрдоган поприветствовал почётный караул словами «Слава Украине!», военные ответили «Героям слава!».
«Слава Украине — героям слава» — лозунг Украинской повстанческой армии*, ставший официальным воинским приветствием на Украине.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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