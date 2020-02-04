Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не дам показания»: Стрелков о процессе по делу MH17
"Это было безобразие": Путин объяснил молниеносную отставку экс-главы ...
Кремль не перестал планировать визит Путина в Китай из-за коронавируса
Песков допустил встречу президента и рабочей группы по вопросам изменения Консти...
Главная / Украина

Эрдоган объяснил приветствие «Слава Украине!» в Киеве

04 февраля 2020, 20:09  •  130 • Украина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил журналистам, почему произнёс в Киеве приветствие «Слава Украине!».
 
Reuters
 

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна?» — цитирует турецкого лидера газета Sabah.

Он отметил, что «каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие».

По его словам, в Турции существует похожее обращение — «Merhaba Asker!» («Здравствуй, солдат!»).

Во время официального визита в Киев Эрдоган поприветствовал почётный караул словами «Слава Украине!», военные ответили «Героям слава!».

«Слава Украине — героям слава» — лозунг Украинской повстанческой армии*, ставший официальным воинским приветствием на Украине.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 10:24
Послевоенное мироустройство: какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция
04 февраля 2020, 03:54
«Ограниченный характер партнёрства»: с чем связано сближение Киева и Анкары
04 февраля 2020, 00:39
Зеленский намерен привлечь «лавину инвестиций» в экономику Украины
04 февраля 2020, 07:09
Госдеп намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине
04 февраля 2020, 00:39
Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
04 февраля 2020, 16:54
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2020, 09:09
Игорь Панарин: Мировая политика Зачистка убийц Сулеймани продолжается
29 января 2020, 18:09
Зачистка в Идлибе: Турок неприятно удивили в Сирии "сюрпризом от русских"
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.