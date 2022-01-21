Эрдоган объяснил, почему заинтересован во встрече Путина с Зеленским

Турецкий лидер подтвердил готовность организовать беседу президентов России и Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с предложением организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Выступая на пресс-конференции, турецкий лидер вновь подтвердил свою решимость в этом вопросе.

Эрдоган объяснил, чем обусловлено это желание.

По его словам, Турцию "расстраивает" атмосфера войны.

"Атмосфера войны - это психологическое состояние расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами", - заявил политик.

Он выразил надежду, что Турции удастся организовать беседу Путина и Зеленского с глазу на глаз.

Ранее источник МИД Турции сообщил, что переговоры по Минским соглашениям могут быт перенесены в Стамбул.

О том, что турецкий лидер приглашает Путина и Зеленского провести переговоры, стало известно накануне. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва поддерживает усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что основные разногласия связаны с пробуксовкой выполнения украинской стороной Минских соглашений. Если Анкаре удастся повлиять в этом смысле на Киев, это нельзя будет не приветствовать.