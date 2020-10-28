Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

Эрдоган обвинил Россию в атаке на противников Асада

28 октября 2020, 15:20  •  125 • Политика
Реджеп Эрдоган. Фото: XinHua/www.globallookpress.com
В Турции готовы снова начать вооруженные действия в Сирии
Ситуации в Сирии далека от реального урегулирования. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган во вторник, 28 октября. По его словам, этот вывод подтверждают действия России в САР.
В частности, он напомнил о недавнем обстреле тренировочного лагеря боевиков вблизи сирийско-турецкой границы. Правда, с точки зрения Эрдогана, ВКС РФ там уничтожили не террористов, а политических противников президента САР Башара Асада, и там самым нарушили спокойствие в регионе.
"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции свидетельствует о нежелании установить там устойчивый мир",
– приводит РИА "Новости" слова Эрдогана.
При этом в Анкаре заявили о готовности начать новую военную операцию в Сирии, если находящиеся там террористы не отойдут от турецкой границы.
Ранее Эрдоган сообщил, что не выведет свои войска из Сирии, пока там у власти находится Башар Асад. Сейчас в сирийской провинции Идлиб находятся турецкие военные базы. Силы РФ и Турции проводят там совместное патрулирование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
28 октября 2020, 11:40
В Киеве подтвердили права Анкары на Крым
28 октября 2020, 13:30
Аксенов рассказал о провокации в Крыму
28 октября 2020, 11:40
В ООН осадили немцев словами из "Собачьего сердца"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.