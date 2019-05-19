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Эрдоган нецлился на С-500: Турция хочет наладить совместное производство с Россией

19 мая 2019, 08:54  •  45 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган нацелился на получение не только российских ЗРК С-400, но и С-500. По словам президента Турции, Анкара хочет наладить совместное производство ЗРК с Россией.
Турецкая и российская стороны могут наладить совместное производство зенитно-ракетных комплексов С-500. О таких планах заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с электоратом в Стамбуле.
Он напомнил, что стороны уже завершили сделку по поставкам комплексов С-400. Первые системы Анкара получит уже летом 2019 года.
Однако Эрдоган также заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, так как Москва предложила очень хорошие условия для работы.
"После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400", - пояснил политик в эфире телеканал NTV.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что Москва может поставить Турции не только С-400, но и другую военную продукцию.

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