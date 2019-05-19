Эрдоган нецлился на С-500: Турция хочет наладить совместное производство с Россией

Турецкая и российская стороны могут наладить совместное производство зенитно-ракетных комплексов С-500. О таких планах заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с электоратом в Стамбуле.

Он напомнил, что стороны уже завершили сделку по поставкам комплексов С-400. Первые системы Анкара получит уже летом 2019 года.

Однако Эрдоган также заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, так как Москва предложила очень хорошие условия для работы.

"После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400", - пояснил политик в эфире телеканал NTV.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что Москва может поставить Турции не только С-400, но и другую военную продукцию.