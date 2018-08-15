«Эрдоган не пойдёт на уступки»: Анкара удвоила пошлины на 22 вида товаров из США

Турция в два раза повысила пошлины на американскую продукцию, в том числе автомобили, алкоголь и табачные изделия. Как отметил вице-президент Турции Фуат Октай, такая мера стала ответом на «сознательную атаку» США на турецкую экономику. По данным СМИ, Вашингтон намерен ответить новыми санкциями, которые, в частности, могут затронуть авиакомпанию Turkish Airlines.

Турция наращивает сопротивление экономическому давлению со стороны администрации Дональда Трампа. Новым шагом вслед за бойкотом американской электроники стало повышение пошлин на ввозимые в страну из США алкоголь, табак и автомобили. Об этом 15 августа сообщил вице-президент Фуат Октай, отметивший, что эти меры призваны защитить Анкару от «экономической атаки Вашингтона».

Самыми высокими стали пошлины на алкоголь, их подняли на 140%. Пошлины на автомобили выросли на 120%, а на табак и косметику — на 60%. Кроме того, турецкие власти подняли пошлины на американский рис (на 50%) и фрукты (на 20%). Агентство Bloomberg подсчитало, что новые тарифы, введённые Анкарой, покроют примерно $1 млрд импорта из США, что близко к объёму поставок турецкой стали и алюминия, которые были тарифицированы президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

«Общий объём повышения пошлин составил $533 млн», — цитирует РИА Новости министра торговли Турции Рухсар Пекджан.

Она добавила, что всего пошлины коснулись 22 видов товаров.

Стабилизация лиры

Во вторник, 14 августа, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что против Турции ведётся экономическая атака, на которую республика ответит бойкотом американской электроники. За несколько дней до этого турецкая лира обновила исторический минимум с 2001 года, опустившись на 18%. Чтобы стабилизировать курс национальной валюты, Эрдоган призвал граждан продавать имеющиеся у них евро и доллары.

Для дополнительного укрепления лиры турецкий банковский регулятор BDDK в среду, 15 августа, заявил, что устанавливает лимит по валютным свопам с иностранными банками на 25% от всего капитала. Это значительно ограничит возможности кредитных организаций Турции по покупке и продаже деривативов зарубежным банкам, что защитит лиру от ставок на понижение.

Однако не все эксперты полагают, что такие шаги могут остановить снижение лиры. Так, экономист Йенс Бастиан заявил, что стабилизация курса на фоне решений BDDK является краткосрочной.

«Пусть вас не обманывает краткосрочная стабилизация турецкой лиры. Сейчас мы наблюдаем классический валютно-долговой кризис. Несмотря на правительственные меры, теперь этот кризис усиливается сам по себе — потеря уверенности внешних инвесторов привязывается к перепадам курса национальной валюты и растущему долгу», — написал он в Twitter.

Don‘t be fooled by short-term stabilisation of #Turkish lira. What is happening is a classic currency-and-debt crisis. Despite measures by the government, the crisis is now self-reinforcing, the loss of external confidence linking with domestic currency fluctuations + higher debt — Jens Bastian (@Jens_Bastian) 15 августа 2018 г.

«Желание наказать»

Экономический кризис в Турции является последствием действий Вашингтона, который фактически разваливает мировую экономику, пояснил в разговоре с RT заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«По сути дела, США ломают мировую экономическую и торговую системы. Это чревато тяжёлым глобальным экономическим кризисом. Но в случае с Турцией присутствует и политический аспект — всё прошедшее столетие она пыталась стать западной страной, при этом сохранив свою самобытность, традиции и религию. Это у неё не получилось, для Запада она своей не стала. И этот конфликт показывает, что Турция склоняется к своему курсу и не поддаётся никакому давлению, даже американскому. Это серьёзная проблема для Запада, ведь Турция — сильный игрок в НАТО и прикрывает там очень тяжёлый фланг — юго-восток», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Сейчас отношения двух членов Североатлантического альянса находятся на невиданно низком уровне, и это также сказывается на стремлении США поставить Турцию на место, добавляет Суздальцев.

«Я думаю, Эрдоган перебарщивает, назначая Вашингтон единственно ответственным за этот экономический кризис, так как у него есть и другие объективные причины. Падение национальной валюты с начала года на 40% — это серьёзно. Однако сейчас для населения Турции нет другого ответа, как то, что Америка разваливает турецкую экономику», — заключил эксперт.

Отношения между Турцией и США, официальных союзников по блоку НАТО, обострились после введения Вашингтоном санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, которых американская сторона обвинила в причастности к нарушениям прав человека. Такой шаг, в свою очередь, стал ответом на отказ официальной Анкары освободить задержанного в турецкой столице пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в шпионаже и связях с организацией гюленистов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга сообщила журналистам, что Дональд Трамп недоволен развитием ситуации с арестованным американским пастором.

Reuters

© Murad Sezer

«Президент крайне недоволен тем фактом, что пастор Брансон всё ещё не был освобождён, а также тем, что другие граждане США и работники дипломатических учреждений не были отпущены», — сказала она.

Под другими гражданами, очевидно, подразумеваются сотрудничавший с NASA учёный Серкан Гёльге, находящийся в заключении уже год, а также трое турецких подданных, работавших на Госдепартамент США.

Недовольство Трампа, скорее всего, будет выражено новыми санкциями, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в его администрации. По словам чиновника, если задержанный пастор и другие не будут освобождены в самое ближайшее время, Вашингтон введёт новые ограничительные меры, в том числе против национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

Кроме того, NYT, также со ссылкой на информированные источники, сообщает, что в понедельник, 13 августа, турецкий посол в США на встрече в Белом доме попросил не применять меры к государственному банку Halkbank и членам его правления. На данный момент банк является предметом расследования казначейства США по подозрению в обходе санкций против Ирана. Более того, один из топ-менеджеров банка Мехмет Хакан Атилла отбывает срок в американской тюрьме по обвинениям в организации схемы по обходу этих санкций.

«Жить без Америки»

Торговая война не снижает обороты, а это значит, что Анкаре придётся отказаться от политики многовекторности в регионе, отметил в беседе с RT учёный-тюрколог Евгений Бахревский.

«Данная ситуация ставит под вопрос многовекторность Турции — её стремление стать региональной силой, ориентируясь на сотрудничество с разными государствами. Американцы теперь открыто заявляют, что Эрдоган — диктатор, с которым им не по пути. Эти заявления теперь начинают переходить в практическую плоскость в виде санкций и других мер», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в ближайшее время сторонам не стоит рассчитывать на скорое и безболезненное разрешение этого конфликта путём компромисса.

«Не думаю, что Вашингтон сможет как-то договориться с Эрдоганом — он не пойдёт на уступки вроде освобождения пастора, так как для него это будет поражением, которого он не может допустить перед лицом своего народа», — считает Бахревский.

При этом эксперт отметил, что Москва и Анкара взяли курс на сближение ещё до начала давления со стороны администрации Трампа, что особенно заметно по частоте контактов между главами Турции и России.

«У нас и так достаточно тёплые отношения с Турцией и достаточно много различных совместных проектов. Сохраняются некоторые сложности, но уже очевидно, что договариваться мы можем. Сама по себе интенсивность контактов между первыми лицами наших государств уже говорит о многом», — напомнил эксперт.

Несмотря на это, политолог подчеркнул, что Анкара по-прежнему является зависимой от США страной.

«Американцы сейчас пытаются продавить всех на всех направлениях, и я думаю, что это будет приводить к усилению попыток жить без Америки. Однако дело это непростое, поскольку зависимость Турции от США по-прежнему высока во многих сферах», — заключил Евгений Бахревский.