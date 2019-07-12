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Эрдоган не обманул: Турция приняла российские С-400

12 июля 2019, 22:39  •  67 • В мире
Россия поставила первые компоненты С-400 в Турцию. Как отреагирует на фрондёрство Эрдогана Дональд Трамп?
Автор:
Гасанов Камран
С 2017 года политики и эксперты вели дебаты о том, купит ли Турция российские ПВО вопреки угрозам США. Сегодня все эти рассуждения разбились о суровую реальность. Турецкие СМИ распространили в Twitter видео с Ил-76, совершившим посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой. На борту российского грузового лайнера прибыли первые компоненты ЗРК С-400 «Триумф».
Видео: Ил-62 сел на авиабазе Мюртед около Анкары с комплектующими С-400 на борту https://t.co/6JHShWP2km
— Kamran Gasanov (@dr_gasanov) July 12, 2019
Минобороны Турции и российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подтвердили поставки вооружений.
Поставка других частей, относящихся к системам, продолжится в предстоящие дни,
– сказали «РИА Новости» в ФСВТС.
Всего Турция намерена купить у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд. 55% этой суммы будет оплачено российским кредитом.
Точка невозврата
Сегодняшний день можно считать историческим. Вступление на турецкую землю российского оружия становится «точкой невозврата» в отношениях Вашингтона и Анкары. Администрация Трампа, Госдеп и Пентагон неоднократно предупреждали, что введут против Турции санкции, если она посмеет купить российское вооружение. Но турки не дрогнули.
Американцев подписанная Эрдоганом и Путиным в 2017 году сделка не устраивала по ряду причин. США считают, что С-400 несовместимы с натовскими системами, которыми укомплектована турецкая армия. Турция покупает истребители F-35. Имея на руках российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), турки смогут изучить возможность применения С-400 против американских самолётов и передать военную тайну русским.
Третья причина, о которой в Госдепе и Пентагоне не говорят вслух, состоит в намерении Вашингтона не допустить сближения Турции с Россией. Анкара – ключевой союзник американцев в регионе. На авиабазе Инджирлик стоят американские истребители и десятки ядерных бомб США. Турецкая армия – вторая по численности в НАТО. «Дарить» столь ценного партнёра русским, значит лишить себя влияния на Ближнем Востоке.
Какие санкции США могут ввести?
Добровольно заставить Эрдогана «слить» сделку с русскими не получилось. После серии предательств со стороны «союзника» – попытка путча и поддержка курдов в Сирии – у джумхурбашкана не было ни малейшего стимула идти на компромисс. Учитывая, что для США поставки С-400 – угроза национальной безопасности, у Белого дома остаётся два выхода: либо смириться, либо ввести санкции.
Для наказания турок у американцев есть ряд опций. Первые штрафные меры уже введены – турецким пилотам запретили тренироваться на купленных Анкарой истребителях F-35. Следующим шагом может стать полное исключение Турции из программы F-35 и запрет их поставок из Соединённых Штатов.
Зенитный ракетный комплекс С-400. Фото: Viacheslav Lopatin / Shutterstock.com
Белый дом мог бы также ввести торговые санкции, поднять тарифы на определённые товары из Турции. Прошлым летом из-за отказа выпускать из тюрьмы пастора Эндрю Брансона Трамп поднимал пошлины на турецкие сталь и алюминий.
Наиболее серьёзным вариантом будет отключение турецкого правительства от финансовой системы США,
– пишет авторитетный вашингтонский журнал Foreign Policy.
Разрушение турецкой экономики
Санкции США могут оказаться «разрушительными для и без того хрупкой турецкой экономики», отмечает FP. C июля прошлого года лира обесценилась на 30%. Безработица достигла рекордных за десятилетие 15%, среди молодёжи – 27%. В первом квартале 2019 года ВВП Турции упал на 2,6%, а дефицит бюджета за пять месяцев этого года вырос до 225%. На фоне рецессии снижается популярность главы государства. В прошлом месяце Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана проиграла повторные выборы мэра Стамбула.
В Госдепе и Пентагоне, не говоря уже про демократов в Конгрессе, будут настаивать на введении санкций. Но глава Белого дома, смягчивший риторику в отношении Эрдогана на саммите G20, «может отложить применение санкций или вовсе отказаться от них», прогнозирует FP.
Эксперт по Турции Яшар Ниязбаев считает, что США непременно введут санкции, от которых пострадают и сами.
Единственное, чего добьются США, – они потеряют Анкару как союзника. В Турции мало кто считает, что давление Вашингтона уместно. В этом вопросе Эрдоган смог убедить граждан страны,
– рассказал Ниязбаев Царьграду.
Эксперт напомнил, что сделка по С-400 выгоднее, чем не состоявшаяся покупка турками американских ПВО Patriot.
С-400 – это передовые технологии и лучшие на данный момент. Во-вторых, сделка предполагает передачу технологий. В-третьих – цена и кредит.
Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Преимущество С-400 не скрывали и американские издания. Эти ЗРК стоят $500 млн, в то время как американские прототипы Patriot Pac-2 и THAAD обошлись бы в $2 млрд и $3 млрд соответственно. С-400 стреляет дальше и одновременно по нескольким целям, а также имеет более широкий диапазон действия.
Ниязбаев заметил, что негативные экономические последствия скажутся на внутриполитических процессах в Турции. В условиях санкций недовольство Эрдоганом в стране будет расти, что может усугубить раскол внутри ПСР и привести к досрочным парламентским выборам.
Резкие «телодвижения» Вашингтона станут губительными для обоих членов НАТО. Загнанный в угол Эрдоган может потребовать ухода американцев из Инджирлика, так же как он в 2017-м выгнал оттуда немцев. В долгосрочной перспективе всё может кончиться началом выхода Турции из Североатлантического альянса. Евросоюзу такой поворот невыгоден, потому что поставит его перед выбором. Выгодоприобретателями станут Россия и Китай, на которые Турция будет ориентироваться больше, чем когда-либо прежде.

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