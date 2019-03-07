Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "завершенной" сделку по покупке российских зенитных ракетных систем С-400. "Тема завершена, мы не откажемся от неё", - заверил он.

По словам турецкого лидера, все детали поставки с Россией уже обговорены, и не исключено, что будет налажено совместное производство. Также Эрдоган замахнулся на покупку новейших С-500. "Мы рассмотрим варианты", - добавил он.

Президент Турции в очередной раз ответил США, требующим от партнера по НАТО отказаться от российских ЗРК в пользу американских "Патриотов". "Отказываться от сделки (с Россией) было бы безнравственно", - сказал он в интервью Kanal 24.

Напомним, Турция покупает у России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов. США предлагают вместо них американские комплексы Patriot за 3,5 млрд долларов. В Анкаре неоднократно публично отказывались от предложения Вашингтона. В частности, представители Минобороны указывали на то, что Турция интересовалась "Патриотами" 1,5 года назад, а Вашингтон потрудился сформулировать предложение только теперь.

"Мы сказали, если можете дать — дайте. Но есть условие — совместное производство и передача технологии. Иначе выйдет "мы тебе дадим комплексы, но ключ от них будет у нас". Простите, но так не получится", - переводит слова Эрдогана РБК.