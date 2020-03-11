Эрдоган нанял охранника от коронавируса? Скабеева показала необычного защитника президента Турции

В охране президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появилась новая должность - защитник от коронавируса. Подробности рассказала российская телеведущая Ольга Скабеева.

Речь идёт о специальном охраннике с тепловизором, который теперь всюду сопровождает турецкого лидера. Задача этого охранника - сканировать температуру людей из окружения президента Турции и выявлять потенциально больных коронавирусом.

В качестве доказательства Скабеева опубликовала видео. На нём видно, как секьюрити использует прибор для измерения температуры на толпе, собравшейся встретить турецкого лидера.

В охране Эрдогана появилась новая должность: специальный секьюрити с тепловизором, который сканирует температуру у окружения турецкого президента, - комментирует Скабеева видео в своём Telegram-канале.

Напомним, что данная мера не лишена основания. В Италии и Иране коронавирусом заразились несколько представителей властей. В целом ситуация с распространением болезни также не внушает оптимизма.

Фото: скриншот Telegram-канал Skabeeva