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Эрдоган нанял охранника от коронавируса? Скабеева показала необычного защитника президента Турции

11 марта 2020, 20:35  •  42 • Политика
В охране Эрдогана появилась новая должность: специальный секьюрити с тепловизором, который сканирует температуру у окружения турецкого президента, рассказала и показала российская телеведущая Ольга Скабеева.
В охране президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появилась новая должность - защитник от коронавируса. Подробности рассказала российская телеведущая Ольга Скабеева.
Речь идёт о специальном охраннике с тепловизором, который теперь всюду сопровождает турецкого лидера. Задача этого охранника - сканировать температуру людей из окружения президента Турции и выявлять потенциально больных коронавирусом.
В качестве доказательства Скабеева опубликовала видео. На нём видно, как секьюрити использует прибор для измерения температуры на толпе, собравшейся встретить турецкого лидера.
В охране Эрдогана появилась новая должность: специальный секьюрити с тепловизором, который сканирует температуру у окружения турецкого президента, - комментирует Скабеева видео в своём Telegram-канале.
Напомним, что данная мера не лишена основания. В Италии и Иране коронавирусом заразились несколько представителей властей. В целом ситуация с распространением болезни также не внушает оптимизма.
Фото: скриншот Telegram-канал Skabeeva

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