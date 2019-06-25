Эрдоган нанес США смертельную «пощечину янычар» с помощью русских С-400

Кризис между Соединенными Штатами и Турцией в самом разгаре. Вашингтон крайне недоволен решимостью Анкары выполнять условия договора с Россией по закупке зенитных ракетных комплексов С-400. Первые поставки начнутся уже в ближайшие месяцы, так что у дяди Сэма осталось совсем мало времени для того, чтобы переубедить янычар. Кажется, у него это не получится совсем, а если и получится, то расценивать это можно будет не иначе как чудо.

Дело в том, что после того, как стало известно о достижении договоренности между Москвой и Анкарой, США, видимо, очень обозлились и в обращении со своим союзником по НАТО позволяли себе лишь одни грубости. Говорили ультиматумами, угрожали. Поначалу были просто претензии, потом дошли до оскорблений в адрес Эрдогана — называли диктатором и тому подобное. Реджеп Тайип Эрдоган отвечал в своем стиле — заявил, что американцы просто-напросто не знакомы с «пощечиной янычар», которой те были способны покалечить, а то и убить. На уровне взаимных выпадов этот конфликт продержался недолго — законодатели США перешли от слов к делу и, наконец, начали проталкивать проект введения санкций в отношении Турции. Какое-то время эту затею слабо поддерживали, но чем ближе становится срок поставок С-400, тем больше становилось желающих покарать Эрдогана. В итоге, первые санкции уже реальность — насколько известно, США окончательно отстранили Анкару от своих F-35, хотя по ранее имевшимся договорам турецкая армия должна была получить некоторое количество экземпляров этих самолетов.

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Но Турция остается непреклонной. И дело тут не только в принципиальности и добросовестности. Просто для турецкой системы ПВО куда целесообразнее приобрести российские комплексы. Об этом в последнее время пишут многие местные издания. Так на днях агентство Anadolu опубликовало материал, в котором привело мнения многих экспертов и бывших высокопоставленных военных из различных стран.

Например, бывший заместитель командующего Военно-воздушными силами Индии генерал Капил Как утверждает, что в настоящее время С-400 являются бесспорно самыми лучшими комплексами. Американские «Патриоты» при этом в принципе вообще не являются альтернативой, так как значительно уступают российскому ЗРК.

«Я убежден, что С-400 превосходит любую другую систему, в том числе американский „Патриот“» — говорит индийский генерал. Он полагает, что предлагая «Патриот», американцы не предоставляют достаточное количество данных о нем. Этот комплекс проявил себя определенным образом во время войны в Персидской заливе, потом был подвергнут модификации, однако эта модификация гарантировано уступает С-400 практически по всем пунктам. По мнению Капила Кака, у Индии, которая намерена, подобно Турции, купить у РФ С-400, не возникнут трудности с США, потому что страны не являются союзниками по НАТО. Во-вторых, у генерала есть информация, что Нью-Дели «на высшем уровне» провел переговоры с Вашингтоном, и все вопросы, касательно каких бы то ни было ограничений, были сняты. Однако американцы все же стараются переубедить Индию, но делают это дипломатично.

Бывший глава пакистанской разведки Есанул Хак по части превосходства С-400 над «Патриотами» придерживается аналогичных позиций. По его мнению, стремление США навязать Турции и другим странам свои комплексы вряд ли приведут к чему-нибудь хорошему. Исходя из простых политических соображений, действия США можно приравнять к попытке ограничить суверенитет государств. Но, на взгляд Хака, Анкара и Нью-Дели вряд ли поддадутся на шантаж и все же продолжат добиваться приобретения С-400.

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В случае же с Пакистаном ситуация особенная. По словам, Хака, Пакистан, став внеблоковым военным союзником Америки, ничего не добился. Этот статус оказался для страны бесполезен. При этом даже на уровне совместных учений страны практически не взаимодействуют. Исходя из этого, пакистанский генерал полагает, что Вашингтон и вовсе не в силах как-то повлиять на потенциальное желание его страны закупаться у России. В целом же, сотрудничество Москвы и Исламабада в военном плане с каждым годом растет. Например, не так давно в Пакистан была отправлена партия вертолетов Ми-35. По словам представителя местного министерства обороны Асифа Гафура, в области ПРО и ПВО Пакистан также намерен расширить сотрудничество с Россией. И сейчас переговоры по этим вопросам активно развиваются.

По информации нашего источника в военных кругах РФ, сделку с Турцией можно считать уже неотвратимой. По его словам, недавно нашу страну посетила группа турецких военных, которая ознакомилась с комплексами и своими глазами увидела именно те из них, которые будут отправлены в Турцию. Некоторые образцы уже полностью готовы к транспортировке. Единственным вариантом американцев остается успешная провокация против С-400, располагающихся на сирийско-российской базе «Хмеймим» в Сирии. Разумеется, атаковать базу никто не собирается, но США намерены продемонстрировать неэффективность С-400, используя Израиль и прочие союзные себе элементы в регионе. Однако пока как-то спровоцировать российскую сторону так и не удалось. До использования С-400 дело так и не дошло. В большинстве случаев российские военные и вовсе обходятся средствами радиоэлектронного подавления. При необходимости могут быть задействованы комплексы меньшей дальности. С-400, говорит наш источник, это — крайний случай. Так что у США вряд ли как-то получится посрамить российские ЗРК.

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