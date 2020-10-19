Эрдоган намерен помочь военному удару Киева по Крыму. План обругали даже в Турции

Глава Федерации крымско-татарских культурных объединений Турции (KTDF), председатель Фонда развития Крыма и Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель полагает, что сотрудничество Анкары с Киевом до добра не доведёт. По крайней мере, если речь идёт о развитии отношений в военной сфере. На страницах турецкого издания dikGAZETE Сель заявляет, что Турция ослабит собственные позиции в Восточном Средиземноморье.

Ранее в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию были подписаны соглашения о совместной разработке с Турцией беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных. Произведённые в Турции летательные аппараты Украина намерена покупать, чтобы бить по Крыму и Новороссии, пишет Сель. И, безусловно, инициатива Турции с продажей машин лишь усилит напряжение в Чёрном море. В конечном счёте законные интересы Турции в Восточном Средиземноморье будут подорваны, полагает турецкий спикер.

"В то время как весь дипломатический и военный вес Турции перенесён на Восточное Средиземноморье, позиции Турции в этом регионе из-за вновь вспыхнувшей напряжённости в Черноморском бассейне могут ослабнуть".

Кроме того, если конфликт в Чёрном море станет горячим, Украина затребует усиление группировки НАТО на этой территории. И это тоже не на руку Турции, поскольку НАТО станет препятствием для собственных операций страны.

Читатели переведённого ИноСМИ материала также полагают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проиграл в своей ставке на Украину.

"Если турки будут строить беспилотники совместно с хохлами, то ослабнут, в первую очередь, эти самые беспилотники. А про позиции Турции и говорить нечего. Не хотят подчиняться США, но хотят дружить с их протекторатом... Где логика?"

"Сотрудничать с Украиной? Эрдоган точно полоумный. Сколько таких наивных Украина уже "кинула" и с ракетами, и с самолётами. Россия только выиграет от такого сотрудничества".

"Сотрудничество возможно при возврате денежных долгов. В противном случае это попахивает накачиванием конфликтов, подрывом безопасности, эскалацией ненависти и нагнетанием истерии".