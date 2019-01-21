Эрдоган намекнул США на необходимость материально-технической поддержки для борьбы с ИГ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может справиться с находящимися в Сирии боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) при материально-технической поддержке США.

Ранее сообщалось Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным создание в Сирии зоны безопасности, о которой перед этим заявил американский лидер Дональд Трамп.

Президент Турции пообещал приехать в Россию в среду, 23 января, для обсуждения создания зоны безопасности в Сирии. "Мы с господином Путиным обсудим зону безопасности, очистку ее от террористов, обеспечение там мира и спокойствия", - пообещал Эрдоган.

По его словам, отсутствие Турции в Идлибе могло бы повлечь сотни тысяч смертей. "Но мы этот шаг сделали вместе с Россией", - заявил он, пообещав продолжать процесс "так же решительно".