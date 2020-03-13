Эрдоган накрылся российскими "Панцирями"

Автор:

Улькина Галина

А откуда взялось восемь?

По окончании своей европейской командировки Реджеп Тайип Эрдоган похвалился журналистам, что турецкие дроны якобы смогли уничтожить сразу восемь ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО", – заявил журналистам Эрдоган.

Однако нескромное заявление Эрдогана стало выглядеть комично после того как весь мир узнал, что уничтожение "Панцирей" – не что иное как фейк. Действительно, несколько дней назад Минобороны Турции распространило видеоролики с демонстрацией уничтожения двух "Панцирей" в Сирии и Ливии.

Однако в российском Минобороны слова Эрдогана назвали преувеличением.

Наши военные рассказали, что основные сирийские средства ПВО, включая "Панцири", сосредоточены, прежде всего, в районе Дамаска. И только четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса прикрывали правительственные силы в Идлибе.

По факту же в результате массированной атаки турецких дронов получили незначительные повреждения два "Панциря". При этом наши военные уже практически восстановили эти комплексы. Но откуда взялись "восемь", пока всё же непонятно. Впрочем, эксперты говорят, что некоторые цитаты турецкого лидера не могут не настораживать.

"Россия выдала Турции карт-бланш на доверие…"

"Начиная с мая прошлого года некоторые заявления Эрдогана выглядят некой гиперболой, особенно в оценке тех или иных действий и событий, которые происходили в Сирии, – говорит Царьграду военный эксперт Алексей Леонков. – Понятное дело, что, пользуясь доверием, которое ему выдала Россия, она же уговорила Сирию и Иран на то, чтобы турецкие войска принимали участие в боевых действиях против террористов на территории Сирии, то есть это был выдан карт-бланш доверия. Но всё это время Турция занималась, на самом деле, своими проблемами, пытаясь решить их максимально выгодно для себя".

По словам эксперта, в погоне за красочными фейками Эрдоган не понимает главного – репутация его и так уже не особо котируется.

"США уже проиграли эту войну"

Эксперты и политологи уверены, что возобновление Эрдоганом военной операции в Сирии грозит миру новым экономическим кризисом. И хотя турецкий лидер до последнего ждал помощи от США и НАТО, его надежды не оправдались.

"США уже проиграли эту войну, а если Турция, Россия и Сирия будут поступать разумно и логично, тогда победа будет за этими странами, – говорит Мехмет Перинчек, турецкий политолог. – Но здесь я хочу ещё раз подчеркнуть: Турции необходимо создать дипломатические отношения, она должна наладить отношения с Дамаском".

Политолог Сергей Михеев отметил ещё один важный факт:

"То, что они сейчас пытаются обратиться за помощью к Франции, Германии и даже к НАТО – "спасайте, на нас напали", – где на вас напали? Напали на вас, когда вы находились на территории другого государства? И, может, даже перешли в наступление? Надо понимать, что, идя к ним на поклон, Эрдоган демонстрирует истерику. Всё, что он сейчас делает, – это истерика, по большому счёту".

После истерики – на поклон в Москву

В итоге президенту Турции пришлось лично ехать в Москву, чтобы договариваться о разрешении ситуации в сирийской провинции Идлиб. Казалось, после нескольких часов переговоров стороны пришли к общему знаменателю. Но проходит несколько дней, и Эрдоган заявляет об уничтожении "Панцирей".

Чтобы уничтожить российскую систему "Панцирь-С", Турции понадобится не менее мощная система, которой у неё нет. Фото: MOD Russia / Globallookpress

Отметим, что данные ракетно-пушечные комплексы способны закрывать и гражданские, и военные объекты. Кроме того, они бьют по целям как на суше, так и в воздухе и на воде. Системы уникальны, военные эксперты подтверждают, что подобных им на сегодняшний день в мире нет. И чтобы их уничтожить, понадобятся не менее мощные системы, которыми Турция попросту не располагает.