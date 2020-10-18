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Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда

18 октября 2020, 12:25  •  131 • Война
На днях стало известно, что, будучи обеспокоенным по поводу сирийской и российской активности в Идлибе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение ввести дополнительные силы в соседствующую с его страной проблемную мухафазу. Причем это была не какая-то там тайная операция по переброске сил. Нет, об этом писали турецкие проправительственные СМИ, некоторые и вовсе печатали подробные отчеты о количестве единиц танков, БМП и тому подобное. Огромная колонна вторглась в Сирию и направилась к турецким наблюдательным пунктам и к какому-то новому объекту, ранее даже на новых картах не обозначенному. Речь о полноценной базе, которая пока в процессе строительства, но скоро все завершится, и у нас в Идлибе будет новый оплот нестабильности. Впрочем, для турков это будет как раз стабильность, только на их, турецкий манер.
С чем связано решение Анкары? Все просто — выше уже упоминалось о нарастающей активности Дамаска и Москвы. Военные обеих стран начали чаще утюжить районы, занятые боевиками, и это, по слухам, вредит планам Эрдогана не только в Сирии, но и за рубежом. Дело в том, что он активно пользует такую функцию, как экспорт наемников из Сирии, и так уж вышло, что кроме как из Идлиба и немножко Алеппо брать их сегодня больше неоткуда. И как раз в последние дни российские ВКС плотно занимаются такими потенциально мобильными кадрами — сообщалось о больших потерях как в среде террористов-уйгуров, так и среди различных арабских радикальных групп. Из множества отчетов можно составить картину, что общее число ликвидированных врагов Дамаска только за последнюю неделю превышает сотню. С такими темпами Эрдоган, или кого там еще обвиняют в эксплуатации сирийских радикалов, совсем скоро останется без пушечного мяса. В общем, это одна из главных причин, по которой Турция активно заполоняет неподконтрольные Дамаску куски Идлиба своими людьми в форме.
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Впрочем, если смотреть на ситуацию глазами человека непредвзятого, то для турецкого президента можно найти с десяток-другой куда более адекватных поводов вмешиваться в сирийский конфликт. К слову, сам Эрдоган большую часть из них давно уже перечислил. Например, ему совершенно ни к чему новые толпы беженцев. Он, конечно, гостеприимен, но в этом доме помимо него живут другие турки, которые не очень-то довольны иностранцами. Кстати, вполне возможно, что эта история со странствующими боевиками может быть попыткой решить часть проблем с беженцами. Все-таки так из числа особо опасных переселенцев и будущих переселенцев отсеивается некое число особо храбрых, не побоявшихся за обещания и деньги повоевать еще чуток, но уже где-то подальше от Турции. В общем, задумка интересная. Во-вторых, полная утрата позиций в САР может грозить Эрдогану потерей репутации не только в исламском мире, но и в самой Турции. Такое фиаско для пожилого человека может стать смертельным ударом. Тем более, когда забрался так высоко, откуда если и падаешь, то при приземлении обязательно разбиваешься вдребезги. В его случае, к сожалению, только так. Эрдогана можно понять, но не он один требует понимания.
Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что у всех сторон есть причины быть недовольным происходящим в Идлибе и, разумеется, каждый предпринимает определенные действия, но так или иначе этот вопрос придется решать.
— Эрдоган вооружается? Он уже давно это делает. Регулярно его колонны поступают в Идлиб. Это, к слову, не всегда укрепление. Техника может просто перевозить провизию или доставлять патроны, скажем. Но бывает и так, что переправляются новые партии танков и прочей боевой техники. Асад наступает, Эрдоган обороняется. Да, в данном случае Идлиб уже можно рассматривать не просто как предмет спора сепаратистов и Дамаска, а как спорную территорию меж Турцией и Сирией.
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«СП»: - Чего боится Эрдоган?
— Я много раз говорил, что его волнует много вопросов. Беженцы, пресловутые беженцы. От того, что они пресловутые, проблема не стала менее острой. Принимать их с сегодняшней экономикой — критично, тем более, европейцы, кажется, уже давно не столь щедры на поддержку в этом деле, что в какой-то момент аж пришлось открывать границы для мигрантов, чтобы в ЕС наконец вспомнили о сдерживающей роли Турции, приютившей уже, наверное, миллиона так четыре. Но парадокс в том, что как бы Эрдоган Идлиб не удерживал, пока этот конфликт есть, над Турцией всегда будет висеть эта угроза. С одной стороны, он вечно может этим объяснять свое присутствие в Сирии, но в каждый момент перед ним будет угроза очередного развязывания крупного конфликта в провинции, и это породит новые волны беженцев.
«СП»: — Есть ли решение этой ситуации?
— Либо полноценно забрать территорию у Асада, и сделать ее еще одним турецким илом и постепенно отуречивать. Другой вариант — все-таки совместно с Россией и Дамаском как-то разобраться с этими террористами и вернуть провинцию под власть Сирийской арабской республики. Кстати, Эрдоган сейчас этих многих бармалеев раскидал по разным частям света, что, конечно, плохо, ибо наращивает нестабильность в других регионах, зато вот в Идлибе это может стать причиной понижения радикальности. Вряд ли большая часть уехавших в Ливию или Карабах потом вернется в Сирию. Но пока о реальном решении никто говорить не хочет, возможно, это и вовсе произойдет после Эрдогана и Асада. С Гражданской войной так бывает — лидеры уходят, а потомки разбираются. В общем, пока, к сожалению, все выглядит так, будто конфликт затянется.

Война в Сирии

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