Эрдоган на грани провала - "осколки долетают и до русской армии". Но спасёт ли его Путин?

Удар по самолёту подтвердил и сирийский военный источник, по данным которого истребитель F-16 нанёс удар по учебно-боевому самолёту L-39 ракетой "воздух-воздух" AIM-120 с расстояния в 50 километров, не заходя в воздушное пространство Сирии. Самолёт сирийских ВВС упал в районе Маарет-Нуумана.

Один пилот погиб, попав после приземления на территорию, контролируемую джихадистами. Второго пилота спасла поисковая группа.

Сообщается, что ранее с авиабазы в Конье в воздух поднялся Boeing 737 AEW&C Peace Eagle ВВС Турции, который весь день кружил над Идлибом. Вполне возможно, что информацию о сирийском L-39 передал именно пилот этого военного самолёта.

Дамаск официально признал потерю воздушной машины, назвав произошедший инцидент "атакой террористических сил турецкого режима на сирийский военный самолёт во время проведения операции против террористов".

"Турция просто взбешена"

Сбитый турками сирийский самолёт - ошибка или реализация ранее прозвучавших угроз Реджепа Эрдогана? По мнению военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, это способ морального разоружения сирийской армии и давление на Россию. И ещё таким образом турецкий лидер хочет показать миру, что есть вот такие результаты.

"Турция просто взбешена после того, как получила по башке и увезла 33 трупа и ещё 60 покалеченных. Она просто озверела и заявляет о двух тысячах убитых сирийцев, о двухстах поражённых целей и так далее", - отметил эксперт.

Однако этот инцидент, по мнению обозревателя, едва ли станет темой обсуждения на предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Напротив, президенты будут говорить "о глобальном, о стратегически возможном". И главное - как не довести наши армии до прямого боевого столкновения, до прямой войны. Это и будет центральным вопросом встречи. Вторым, конечно, станет пересмотр всех обязательств, которые взяла на себя Турция в сирийском Идлибе, - развести, сепарировать боевиков от мирного населения.

"Ситуация дошла до точки кипения"

Вместо того, чтобы выполнять свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом, Турция послала своих бойцов для оказания поддержки так называемой Свободной сирийской армии, за что и получила.

"Мы, конечно, не будем в кустах сидеть и смотреть, как наших союзников бьют. Сегодня ситуация там дошла до крайней точки кипения. Если сейчас не будут определены или хотя бы скорректированы задачи турецких войск, сирийских войск, российских войск, эта катавасия начнёт развиваться с ещё большей силой", - заявил Баранец.

Военный обозреватель уверен в том, что президента Турции необходимо "припереть к стенке" и заставить подписать документ, в котором были бы совершенно чётко прописаны "красные флажки", за которые туркам заходить противопоказано. Он не имеет права ничего диктовать ни сирийской, ни тем более российской армии.

"Хлопец, по-моему, сильно зарвался. Вы посмотрите, до какого лукавства, до какой брехни он дошёл. Вы помните, его недавно спросили: "Зачем ваши войска пришли в Сирию?" Вы помните, что он ответил? "По просьбе сирийского народа". Я, полковник Баранец, хочу приставить большую розовую дулю к носу президента Турции и сказать: господин Эрдоган, вы нас называете оккупантами в Крыму и Донбассе? Хрен вам. Нас народ попросил. До свидания, Эрдоган", - сказал эксперт.

"Сунешься в эту зону - устанешь хоронить"

Виктор Баранец напомнил о том, что в настоящее время стороны пытаются выработать новые правила отношений в "горящем котле" Идлиба. Надо чётко определить, чем должна заниматься сирийская армия, чем - турецкая и что будет делать российская группировка в арабской республике. Кроме того, надо определить каналы связи, местонахождение наблюдателей и блокпостов.

"Потому что там всё снесено. Турция - как пьяный медведь: она ворвалась в эту кашу и начинает разбрасывать всё налево и направо, уже осколки до русской армии долетают. Нам нужно её утихомирить и подписать новый документ, где бы чётко было прописано: сунешься в эту зону – устанешь хоронить. Мне кажется, что Путину как никогда сейчас важно остановить этого турецкого осла", - констатировал Виктор Баранец.

"Эрдоган поднимает ставки"

Нанося удар по самолёту ВВС Сирии, Турция попыталась "улучшить свои позиции" накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным, назначенных на 5-6 марта.

"В преддверии встречи с Путиным Эрдоган поднимает ставки, но не только для России, - пишет в своём Telegram-канале журналист и эксперт по ближневосточной проблематике Камран Гасанов. - Турецкая сторона сообщила о сбитом сирийском самолёте L-39 и уничтожении в общей сложности 3313 военных армии Асада. С другой стороны, в Греции назревает новый миграционный кризис. Десятки тысяч беженцев отправлены Турцией в Европу".

По мнению эксперта, Эрдоган надеется добиться от Путина гарантий того, что сирийская правительственная армия прекратит своё наступление. Европа же, по мысли президента Турции, обязана поддержать его в вопросе Идлиба и выделить финансовую помощь.

"Война мускулов" перед встречей с Путиным

5 марта в Кремле пройдёт встреча президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Переговоры будут проходить на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Накануне сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция - два сирийских самолёта Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над этим районом страны. В этой связи российская сторона официально заявила, что не может гарантировать безопасность полётов ВВС Турции.

В свою очередь в интервью ТАСС президент Путин указал, что Россия не собирается ни с кем воевать, но создаёт условия в своей обороне, чтобы никому в голову не приходила мысль о военном конфликте с нашей страной.

В эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько обсудил с журналистом Виктором Литовкиным эту тему. Военный эксперт считает, что ситуация в Сирии - это и война мускулов, и война амбиций. И перед 5 марта и Сирия, и Турция постараются укрепить свои позиции, то есть захватить большие территории и получить ударные переговорные позиции.

"До 5-го числа я думаю, что будут всякие провокации, будут атаки, будут беспилотники. Много чего может случиться. Я не хочу быть Кассандрой, чтобы не выглядеть пессимистом, но я думаю, что остановить стрельбу пока не удастся, до 5-го числа", - пояснил свою позицию эксперт.

При этом Литовкин отметил, что "обещать - не значит жениться", поэтому какие бы ни были заявлены амбиции у турок, российская армия сможет им помешать в Сирии.

"Конечно, ситуация ставит под риск и жизни российских военных. И мы в этом случае вынуждены будем отвечать Турции. Я не исключаю того, что могут быть какие-то жертвы. И это будет очень плохо для Турции. Обратите внимание, Эрдоган прилетает в Москву - это не Путин летит в Анкару", - заметил Литовкин, добавив, что турецкий лидер понимает, что рискует очень многим.

"Эрдоган пожинает то, что посеял"

Такие лидеры, как Эрдоган, всегда уверены в том, что отлично знают, как именно надо действовать в той или иной ситуации. Однако именно это высокомерие, эта нетерпимость к любой критике и поставили сегодня Турцию "на грань катастрофы в Сирии", уверен Саймон Тисдолл, обозреватель The Guardian.

Спустя девять лет военной интервенции и громких угроз со стороны турецкого лидера, ситуация для него складывается очень скверно: фактически Эрдоган оказался в изоляции, поссорившись со всеми остальными сторонами, втянутыми в сирийский конфликт.

В начале февраля Эрдоган отправил в сирийскую провинцию Идлиб 7 тысяч своих военнослужащих. Предполагалось, что они укрепят существующие военные опорные пункты. Вместо этого турецкая армия ввязалась в прямую войну с официальным Дамаском, атаковав аэропорты и посты, которые располагаются далеко от обозначенной "линии фронта". При этом целями для своих ударов Анкара выбирает всё, что имеет отношение к официальным властям Сирии.

То, что происходит в настоящее время - это настоящая конфронтация между двумя государствами - Сирией и Турцией, причём обе стороны отлично вооружены, отмечает обозреватель The Guardian. И это может втянуть Турцию ещё глубже - в военный конфликт с Россией, главным союзником Башара Асада.

На фоне того, что происходит после очередного обострения в Идлибе, после гибели десятков турецких солдат, после турецких атак по российским ВКС и развития событий по восходящей, можно предположить, что президент России хотел "преподнести Турции суровый урок". И это у него получилось.

"Теперь Эрдоган возлагает большие надежды на личную встречу с российским лидером в стремлении предотвратить новые, более опасные столкновения, в которых Турция не сможет одержать победу. Эрдоган поедет в Москву в четверг, 5 февраля, в надежде на перемирие", - пишет автор.

В то же время ни НАТО, ни США не собираются оказывать поддержку турецкому лидеру, неоднократно их критиковавшему. Так что теперь Эрдоган "пожинает то, что посеял", констатирует The Guardian.