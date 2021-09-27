Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Эрдоган может "объявить" Крым турецкой территорией - экс-военный США

27 сентября 2021, 22:30  •  105 • Политика
Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Отставной капитан ВМС не советует Киеву воевать с Москвой в одиночку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предъявить территориальные претензии к России, а именно замахнуться на Крым. Такой поворот событий не исключил экс-представитель НАТО в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в интервью украинской газете "Обозреватель".
По мнению американца, Эрдоган "для своей популяризации, для консолидации сил" однажды может объявить Крым турецким.
Табах заметил, что многие турки считают полуостров своей территорией, которую когда-то отвоевала Россия.
Также уроженец Москвы не советует украинцам в одиночку сражаться с РФ и "не закидывать молодыми телами российские танки". Пан Табах призвал киевский режим обратиться за помощью к США, Европе и Израилю, у которых для противостояния с Россией есть высокоточное оружие. Как именно украинцы и западные союзники должны его применить, чтобы "вернуть" Крым, экс-натовец не уточнил.
Зато назвал возможный военный конфликт между Штатами и Китаем или Россией "армагеддоном", который уничтожит мир.
Напомним, в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России. В Москве указали, что эту позицию турецкий лидер озвучивал уже не раз, и она не разрушит перспективы его успешного визита в Сочи, который состоится 29 сентября.
А о том, что в Анкаре спят и видят Крым в составе Турции говорил ученый-востоковед Евгений Сатановский. По его словам, Эрдоган строит новую Османскую империю, куда по задумке турка, должны "войти" многие земли РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 12:25
Вашингтон получил из Пекина решительный отпор за русских
27 сентября 2021, 06:55
25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник
27 сентября 2021, 17:55
После демарша Киева Захарова заявила о зависти
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 22:05
Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
24 сентября 2021, 23:55
Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом"
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.